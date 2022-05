Sessão de Sábado: Vício de ator atrasou ‘Street Fighter: A Última Batalha’

A TV Globo exibe na “Sessão de Sábado” deste sábado (28) o filme “Street Fighter: A Última Batalha″, lançado em 1994. O longa é estrelado por Jean-Claude Van Damme, conhecido por protagonizar diversos filmes de luta.

Confira três curiosidades sobre o filme, segundo o IMDb:

Vício atrasou gravações

Na época das gravações de “Street Fighter: A Última Batalha″, o ator Jean-Claude Van Damme teve um problema com vício em cocaína. Ele revelou, anos mais tarde, que chegou a gastar 10 mil dólares por semana na droga. Por conta disso, as gravações eram interrompidas constantemente, gerando diversos problemas no set. Um lutador foi contratado para ficar de olho, mas ele acabou se revelando uma má influência. E, no meio disso tudo, o ator ainda teve um caso amoroso com a cantora Kylie Minogue, que também participou do filme.

Ator não conhecia personagem

Por conta de tantos atrasos, alguns atores se sentiam completamente perdidos no set de filmagem. Um exemplo era Roshan Seth, que interpretou Dhalsim. Ele tinha pouca noção de seu personagem: em um cena, ele precisava arrancar o cabelo de raiva, mas não fazia a menor ideia do motivo.

“Eu deveria ser um cientista louco. Eu pensei: Que tipo de ciência eu deveria estar fazendo e por que estou bravo? [...] Eu simplesmente parei de pensar - eles só me disseram o que fazer e eu segui as instruções”, disse ele, em entrevista mais tarde.

Referências ao game

A cena final, em que todos os personagens aparecem, é uma recriação do filme de uma animação que sempre acontece videogame, quando todos os personagens estão na tela ao mesmo tempo e fazem sua animação da vitória. Apesar disso, o filme não foi bem recebido pelos fãs do jogo - e nem pelos críticos. Mesmo assim, o filme ainda foi um sucesso de bilheteria.

