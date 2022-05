Saiba quando ‘Animais Fantásticos 3′ chega à HBO Max

A Warner Bros Home Entertainment revelou que ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’, que está programado para estrear na HBO Max na próxima semana, dia 30 de maio, também logo estará disponível no Premium Digital e em breve os fãs poderão acompanhar tudo em 4K UHD, Blu-ray e DVD.

Desta vez, Newt Scamander (Eddie Redmayn) se une a Alvo Dumbledore (Jude Law) e outros bruxos e bruxas para tentar impedir a ascensão ao poder de Grindelwald (Mads Mikkelsen), bruxo das trevas.

David Yates dirige o terceiro filme da franquia, ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’. O cineasta também dirigiu os dois filmes anteriores, bem como as últimas quatro entradas da série de filmes de Harry Potter.

Apesar de ter arrecadado quase 400 milhões de dólares em todo o mundo, ‘Animais Fantásticos 3′ é o filme de menor bilheteria do universo Potter até hoje e enfrenta ainda a dificuldade de ter um criador que repetidas vezes é envolvido em polêmica prejudiciais contra a comunidade trans, o que torna difícil saber como será o futuro da saga.

Originalmente planejada como uma trilogia, a história foi expandida para cinco possíveis filmes.

As edições digitais do filme trazem bônus que incluem alguns mimos que os fãs de Harry Potter vão amar, como a revelação da árvore genealógica de Dumbledore, bem como a sua transformação através dos tempos, que provavelmente inclui as outras versões do personagem anteriormente interpretado por Richard Harris e Michael Gambon, além de seu duelo com Grindelwald e as apostas envolvidas.

Os bônus também detalham as novas feras fantásticas que aparecem nesta terceira parte da saga e como Newt Scamander lida com elas. Os fãs também terão a oportunidade de ver mais de perto o Ministério da Magia alemão, um local importante onde acontecem algumas partes políticas vitais e sequências de ação do filme.