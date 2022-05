Ewan McGregor quer fazer outra temporada de ‘Obi-Wan Kenobi’

Enquanto os fãs aficionados da saga ‘Star Wars’ estão curtindo os primeiros episódios de ‘Obi-Wan Kenobi’, as especulações sobre o futuro de continuações da história seguem sendo feitas. A nova série do universo de Star Wars estreou dia 27 de maio na Disney Plus.

O roteirista da série Joby Harold não deu muitas esperanças aos fãs de uma continuidade. Ele disse: “Com essas coisas, sempre pensamos uma história completa com começo, meio e fim. Essa é a tradição daquelas grandes histórias míticas de Joseph Campbell das quais isso nasceu e que George Lucas construiu, muito pensado dessa maneira, como sua própria história, sua própria narrativa, sua própria jornada para esse personagem entre o Episódio III e o Episódio IV”.

A diretora da série, Deborah Chow esclareceu que o spin-off “foi definitivamente concebido como uma série limitada e é uma grande história com começo, meio e fim. A abordagem sempre foi que é uma história completa”.

Eis que surge uma nova esperança com as palavras da presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Sobre uma possível extensão para a série, especialmente pelo fato de haver mais nove anos abertos entre os eventos da nova série e ‘Star Wars: Uma Nova Esperança’. “Certamente é algo sobre o qual falamos”, responde Kennedy.

Ela complementa relatando que faria algum sentido uma sequência “principalmente porque todos se juntaram e se divertiram muito. Ewan teve um momento incrível. Hayden teve um momento incrível. Então, certamente, desse ponto de vista, todos os envolvidos adorariam ver isso não acabar. Mas temos que realmente gastar nosso tempo fazendo a pergunta: por que faríamos isso?”

Diante das palavras de Kennedy, foi a vez do próprio Obi-Wan se pronunciar. MacGregor explicou que “Foi feito como uma série limitada única. E de certa forma, faz o que eu queria, em termos, fazer uma ponte entre uma história entre III e IV e me aproximar do Obi-Wan de Alec Guinness em Uma Nova Esperança”.

Para McGregor, não se trata apenas de contar mais histórias de Obi-Wan, mas da boa experiência com as gravações. “Foi tão maravilhoso trabalhar nisso. mal podia esperar para começar a trabalhar todos os dias, e em uma longa metragem como este, isso é algo! Até o final, eu simplesmente amei a experiência disso”.