Estes são os personagens de ‘Peaky Blinders’ que estarão no filme spin-off

Criada por Steven Knight, ‘Peaky Blinders’ narra as façanhas da gangue criminosa de mesmo nome logo após a Primeira Guerra Mundial. A gangue fictícia é vagamente baseada em uma gangue urbana composta por jovens reais que esteve ativa na cidade de Birmingham, na Inglaterra, entre os anos de 1890 a 1910.

Seis temporadas inesquecíveis, levaram ‘Peaky Blinders’ para um final dramático e inusitado. Em entrevista ao Deadline, Steven Knight explicou que os momentos finais onde Thomas Shelby aparece montado em um cavalo branco faz referência direta com a introdução do personagem no primeiro episódio da série, que surge montado em um cavalo preto. “Eu queria terminar com paz, finalmente”, disse Knight.

Enquanto a última temporada não estreia na Netflix, já que a plataforma só subirá os novos episódios dia 10 de junho, nós ficamos na expectativa do filme spin-off já anunciado pelo criador da série.

Steven Knight já confirmou que haverá um filme spin-off para encerrar adequadamente a saga.

“Eu já tenho uma ideia totalmente formada para a conclusão da história, temos começo, meio e um fim adequado para aquilo que contamos até agora. Mas, a partir disso, haverá ganchos para outras histórias nesse universo, que podem se tornar outras séries de TV e eu espero que essas ideias saiam do papel”, disse em entrevista à revista Variety.

As gravações terão início em 2023 e segundo Knight, independentemente do destino da sexta temporada de seus personagens, Cillian Murphy e Paul Anderson irão reprisar seus papéis como Tommy e Arthur Shelby, para a alegria dos fãs.

E não para por aí. Sophie Rundle e Harry Kirton, que interpretam Ada Thorne e Finn Shelby, também falaram sobre seus personagens em possíveis spin-offs. Falando ao Digital Spy, Sophie disse: “Adoro fazer parte deste mundo e estou muito orgulhosa de fazer parte do mundo Peaky Blinders. E é por isso que eu fiquei na série o tempo todo. Eu realmente amo interpretar Ada, e eu realmente amo este mundo em que estou”.

Um spin-off voltado para os “Peakies mais jovens” também foi discutido. De acordo com Anthony Byrne, diretor da sexta temporada, “Steve Knight quer fazer um spin-off com Peakies mais jovens que podemos ver potencialmente chegando a Londres e causando estragos e talvez se envolvendo com outras gangues”, disse recentemente ao The Sunday Times.