Caco Ciocler revela ocasião inusitada com fã de ‘Pantanal’: ‘Você está triste?’

Caco Ciocler entrou na segunda fase de “Pantanal”, mas como acontece com muitos atores famosos, o galã passou por uma situação inusitada com uma fã da novela das nove.

Nesta semana, o intérprete de Gustavo foi consolado por uma telespectadora da trama, que acabou consolando ele pela morte de Madeleine (Karina Teles). O momento foi revelado durante uma entrevista para Fátima Bernardes, durante o programa “Encontro”.

Irna (Camila Morgado) e Gustavo (Caco Ciocler) se beijam no remake da novela "Pantanal" (Reprodução)

“Eu estava fazendo compras, e uma senhora muito simpática me abordou e disse: ‘Você não está triste que a sua namorada morreu?’. Eu respondi: ‘Estou fazendo compras justamente porque estou triste’”, contou o ator, aos risos.

Em seguida, o global ainda falou sobre o novo romance do psicólogo, com a ex-namorada de Jove (Jesuíta Barbosa): “Acho que a Nayara traz uma leveza que o Gustavo não tinha com a Madeleine. Ela é divertida, ela é leve, é um outro estado de vida, então talvez isso encante ele, sim”, pontuou.

Madeleine (Karine Teles) e Gustavo (Caco Ciocler) vivem par romantico na segunda fase de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Já sobre as diferenças entre as personagens de “Pantanal”, Caco Ciocler passou um pano e não respondeu diretamente a pergunta de Fátima Bernardes: “As diferenças são muito encantadoras, a natureza é assim. A diversidade é encantadora. A gente precisa se encantar com a diferença, e não ficar só no discurso”, declarou.

Segundo Caco, ele foi convidado por Bruno Luperi para compor o elenco do remake, mas no início da formação do casting ele não sabia muito bem qual era o seu personagem.

Gustavo (Caco Ciocler) dispensa Madeleine (Karine Teles) e recebe Nayara (Victoria Rossetti) em sua casa por alguns dias. Os dois se aproximam (Divulgação/Globo)

“Me ligaram dizendo que tinham um papel, mas me esconderam qual era. Apenas quando o Bruno entrou em contato comigo é que eu entendi a encrenca”, brincou o ator ao falar com Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Segundo ele, a intenção do autor do remake era transformar o elenco do Rio de Janeiro em algo mais atual e dinâmico: “Na primeira versão, esse núcleo deu um pouco de trabalho. Era menos interessante que o Pantanal, claro, e ainda teve a história da Madeleine, que precisou morrer por causa de uma briga com a atriz. Então, o personagem, que era do Zé de Abreu na época, ficou de lado e nunca mais voltou”, explicou.

