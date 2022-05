Wanessa Camargo fala sobre separação e o processo de aceitação dos filhos: ‘É muito delicado’

A cantora Wanessa Camargo falou sobre o momento delicado em que vive com a seperação do empresário Marcus Buaiz após 17 anos de casamento. Segundo ela, foi uma decisão tomada “com muito carinho e respeito” e agora o foco é cuidar do processo de aceitação dos filhos. “É muito delicado”.

As revelações foram feitas em entrevista à revista “Marie Claire”. A cantora, de 39 anos, destacou que após o longo relacionamento está pronta para começar uma nova fase na vida.

“O momento é muito difícil, mas vai passar, vai ficar tudo bem. Porque é uma decisão tomada com muito carinho, com muito respeito e foi uma história que deu muito certo. Fiquei num casamento 17 anos e agora começa um novo ciclo e está tudo bem. Vai ter esse momento de transição, que é o mais difícil, mas a gente vai sobreviver e vai dar tudo certo”, disse ela.

Wanessa ressaltou que o foco dela e do ex-marido é fazer com que os filhos não sofram os impactos da separação. “Neste momento a gente está lidando com outro processo, está muito cedo para sentir qualquer coisa. Eu e Marcus estamos tentando com que as crianças tenham um momento, dentro disso, mais tranquilo possível. Com menos mudanças, menos coisas drásticas. Porque para eles já é muito difícil. Quais são as pessoas, além de mim e do Marcus, mais importantes nesse processo? José e João. O foco é neles”, contou.

“As crianças entendem [a separação], mas é um processo difícil, né? Na verdade, entendem, mas depois não entendem mais. É muito delicado. Eu nem tenho tempo de olhar para fora muito, eu estou olhando muito para dentro de casa. Como é que está na escola? Se vai ficar triste, vai ficar nervoso. Porque, às vezes, as crianças não sabem falar e ficam mais agressivos, cabisbaixos, silenciosos ou fugindo da realidade. Então é muita atenção, acolhimento e carinho. Se chorar, abraçar e acolher!”, disse ela.

Síndrome do Pânico

Wanessa também relembrou na entrevista os desafios que enfrentou ao longo dos seus 20 anos de carreira, da insegurança de quando decidiu seguir os passos do pai, Zezé Di Camargo e do processo de aceitação do próprio corpo.

“Eu não era carinhosa comigo. Me anulava, tinha medo de dizer não. Me sentia incapaz, gordinha e feia”, lembra ela, que ressaltou: “”Eu pensava que só seria feliz se estivesse magra, bonita, com poder, com dinheiro, sendo popular. E eu não preciso de nada disso para ser feliz. Porque eu tive tudo e não fui.”

Por conta dessa pressão, Wanessa diz que desenvolveu Síndrome do Pânico, que só conseguiu vencer após muitas sessões semanais de terapia e até remédios controlados. “O pânico me fez olhar de fato para tudo o que preciso colocar nos eixos na minha vida. Ele me fez olhar para dentro. Precisei reestruturar dentro de mim o que estava quebrado. E, basicamente, a autoestima e o amor próprio”, explica.

Atualmente, a cantora diz que está retomando a confiança em si e vive uma fase de maior autoconhecimento. Ela acabou de lançar o clipe da música “Daqui a 20 anos”, que é fruto da parceria com o pai, Zezé, no álbum que tem o título “Pai & Filha”, e se declarou:

“Ele sempre foi para mim aquele pai herói, maravilhoso, que canta. Quando estava em casa, estava presente. Ele aparecia quando eu precisava de um afago, um colo, dando conselhos sobre amor, vida, trabalho. Uma pessoa que, quando eu começo a seguir os mesmos passos que ele, está sempre muito presente e de olho em tudo, mesmo distante”, ressaltou Wanessa.