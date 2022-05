Vídeo: Web resgata cena de Maria Bruaca humilhando Tenório em 1990

Desde que se rebelou contra as traições de Tenório (Murilo Benício), Maria Bruaca (Isabel Teixeira) tornou-se a personagem mais amada do remake de “Pantanal”.

Mas, as cenas não fazem parte apenas da versão escrita por Bruno Luperi. Na trama original, exibida em 1990, a personagem que chegou ao Pantanal submissa e humilhada pelo marido também mostrou que não seria desta maneira para sempre.

Em 1990, quando a novela passava na extinta TV Manchete, a cena acontece da mesma maneira e Bruaca também se revoltou ao descobrir a traição de Tenório, que também tinha uma família desconhecida em São Paulo.

LEIA TAMBÉM: A verdade por trás da morte de Madeleine na novela ‘Pantanal’

Vale destacar que a cena resgatada pelos fãs da novela “Pantanal” refere-se a que foi exibida na última segunda-feira (23), quando Maria Bruaca enfrentou Tenório, seu marido, e revelou que não iria mais fazer seus serviços domésticos.

A nova faceta de Maria Bruaca

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai continuar causando nos próximos capítulos do remake da novela “Pantanal”. Após dias de sedução, a personagem vai se vingar do marido, o fazendeiro Tenório (Murilo Benício) e vai devolver os chifres.

Depois de seduzir Alcides (Juliano Cazarré) por semanas, Maria vai encontrar Levi (Leandro Lima), peão de José Leôncio, em um galpão e será lá mesmo que a primeira transa do casal acontece.

No remake de "Pantanal", Maria Bruaca (Isabel Teixeira) nada nua na frente de Alcides (Juliano Cazarré) (Reprodução/Globo)

Na cena, prevista para ir ao ar nas próximas semanas, a dona de casa despreza o marido mais uma vez e acaba dormindo com Levi: “Você quer me dizer que estava me querendo?”, dirá Bruaca, em um momento ardente no galpão. Em seguida, ele responde: “Não só estava, como ainda estou”.

A conversa continua e Maria Bruaca colocará Levi na parede: “Então por que não fez nada quando me teve em seus braços?”. Ao ser questionado, Levi responderá: “Porque achei que a senhora devia tá acordada, pra ver o que é tá com um homem de verdade. Não com aquele arremedo de gente que é o teu marido! (...) Se a senhora quiser, posso provar o homem que sou!”. Depois desta conversa, os dois vão transar no próprio galpão.

LEIA TAMBÉM: ‘Pantanal’: Entenda por que Benedito Ruy Barbosa criou José Lucas do Nada