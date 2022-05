Solange Gomes relembra sexo a três com Marcio Garcia e o irmão: ‘Fiquei um pouco constrangida’

A modelo Solange Gomes falou sobre um affair que viveu com o ator e apresentador Marcio Garcia e seu irmão, Marcello Machado. Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, a ex-musa da “Banheira do Gugu” e ex-participante do reality “A Fazenda” disse que eles fizeram sexo a três: “Fiquei um pouco constrangida”.

Os detalhes sobre o episódio já constavam na autobiografia “Solange Gomes: Sem Arrependimentos”, lançada em 2019.

“Eu era amiga do Marcello, a gente malhava na mesma academia, e o Marcio tinha acabado de comprar uma casa. Aí, Marcelo me convidou para um open house na casa dele [Marcio]. Cheguei lá, o Marcio se interessou por mim. Aí eu fiquei com o Marcio. Quando eu estou com Marcio no quarto, o Marcello chegou”, contou ela.

“Até hoje eu não sei se foi uma coisa combinada ou se [o Marcello] chegou por chegar, mas isso não muda nada a história”, afirmou.

A modelo disse que não se sentiu bem com a relação a três: “Não me lembro de detalhes. Mas fiquei um pouco constrangida na época, não me senti muito bem, falei: ‘nossa, o que ele vai pensar de mim.”

Durante a entrevista ao podcast, Solange explicou os motivos de ter revelado a história em sua autobiografia: “Eu nunca contei isso para ninguém, mas quando eu coloquei essa história no meu livro... até ele ser lançado, eu achava que muita gente não sabia, mas corria na boca miúda... e quando eu lancei, uns amigos me disseram que já sabiam dessa história...”, revelou.

Assédio

Na mesma entrevista, Solange afirmou que, quando ainda fazia a “Banheira do Gugu”, foi assediada pelo cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo.

“Antigamente as coisas aconteciam e a gente não tinha muita noção. Então, eu lembro na banheira que o Anderson do Molejo veio e colocou a mão dentro do meu biquíni. Ele fez um exame ginecológico”, disse.

“Eu estava agarrando muito ele, tipo, sufocando, dando uma gravata, e ele ficou chateado, irritado, então, a forma que ele achou que poderia me parar era fazendo um exame ginecológico. Foi bem desagradável”, lembrou a modelo, ressaltando que na época não teve coragem de contar o que tinha acontecido: “Isso tem 22, 23 anos. Isso é um assédio. Algo seríssimo. Eu não fiz nada. Era bobona, vinte e poucos anos… Tinha medo de reclamar e ser mandada embora”, disse.

Após a repercussão do caso, a assessoria de imprensa do Molejo divulgou uma nota na qual afirmou que “foi pega de surpresa com as acusações” de Solange e destacou que elas são “infundadas”.

