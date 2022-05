Sexo no galpão e flagra marcam a semana de Maria Bruaca em ‘Pantanal’

Na novela "Pantanal", Maria Bruaca (Isabel Teixeira) transa com Levi (Leandro Lima) no galpão (Reprodução/Globo)

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai continuar causando nos próximos capítulos do remake da novela “Pantanal”. Após dias de sedução, a personagem vai se vingar do marido, o fazendeiro Tenório (Murilo Benício) e vai devolver os chifres.

Depois de seduzir Alcides (Juliano Cazarré) por semanas, Maria vai encontrar Levi (Leandro Lima), peão de José Leôncio, em um galpão e será lá mesmo que a primeira transa do casal acontece.

No remake de "Pantanal", Maria Bruaca (Isabel Teixeira) nada nua na frente de Alcides (Juliano Cazarré) (Reprodução/Globo)

Na cena, prevista para ir ao ar nas próximas semanas, a dona de casa despreza o marido mais uma vez e acaba dormindo com Levi: “Você quer me dizer que estava me querendo?”, dirá Bruaca, em um momento ardente no galpão. Em seguida, ele responde: “Não só estava, como ainda estou”.

A conversa continua e Maria Bruaca colocará Levi na parede: “Então por que não fez nada quando me teve em seus braços?”.

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Tenório (Murilo Benício) conversam em "Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

LEIA TAMBÉM: Camaleão de ‘Pantanal’, Irandhir Santos mostra versatilidade no remake da Globo

Ao ser questionado, Levi responderá: “Porque achei que a senhora devia tá acordada, pra ver o que é tá com um homem de verdade. Não com aquele arremedo de gente que é o teu marido! (...) Se a senhora quiser, posso provar o homem que sou!”. Depois desta conversa, os dois vão transar no próprio galpão.

Pega no flagra

capítulos da novela “Pantanal”, Maria Bruaca ficará cada vez mais ousada e não fará nenhuma questão de esconder de Tenório que está querendo se vingar dos anos de traição.

Paula Barbosa interpreta Zefa no remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Após nadar nua na frente de Alcides, a mãe de Guta (Julia Dalavia) chegará a exigir que o peão a leve para a cama, mas o caso será visto por outro personagem.

De manhã, a dona de casa deixará o aposento e Zefa (Paula Barbosa) flagrará a cena, desconfiando da patroa. Depois, será a vez de Guta descobrir tudo, mas a mãe pede que a filha compreenda a situação, já que o marido tem outra família em São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho explode após ser acusada de bancar o marido