Sessão da Tarde: Atriz sofreu grave acidente em gravações de ‘Agente 86′

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta sexta-feira (27) o filme “Agente 86″, lançado em 2008. O longa traz os atores Steve Carell (”The Office”) e Anne Hathaway (”O Diabo Veste Prada”) nos papéis principais.

Confira cinco curiosidades sobre o filme, segundo o IMDb:

Grave acidente nos bastidores

Durante as gravações de “Agente 86″, Anne Hathaway se feriu gravemente, abrindo a canela em um poste no set. O acidente resultou em quinze pontos na perna da atriz - e certamente uma boa dor de cabeça para a produção do filme.

Caindo por quatro semanas

A cena de paraquedismo de Maxwell Smart (Carell) no filme foi realmente filmada na vida real. Ela foi dirigida por Norman Kent, um fotógrafo de paraquedismo mundialmente famoso, e sua equipe de paraquedistas profissionais. Eles gravaram toda a sequência em um total de setenta saltos durante um período de quatro semanas. Carell, claro, foi substituído por um dublê.

Homenagem aos atores originais

O filme “Agente 86″ foi dedicado aos atores Don Adams e Edward Platt. Eles interpretaram o Maxwell Smart e Chief originais. Adams morreu em 2005; já Platt faleceu em 1974.

O verdadeiro significado de ‘Nudnik Shpilkes’

“Nudnik Shpilkes”, o pseudônimo de Max no KAOS, foi “construído” a partir de duas palavras de origem iídiche (língua germânica de comunidades judaicas da Europa central e oriental). “Nudnik” significa uma pessoa irritante e “shpilkes” quer dizer impaciência ou agitação.

Falando em persa...

Na primeira cena da sala de reuniões do CONTROL, Max reproduz um áudio interceptado de uma conversa sobre café descafeinado e muffins, e ele o traduz simultaneamente para o inglês. O áudio original é falado em persa.

