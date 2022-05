Reprise da novela ‘A Favorita’ vira preocupação nas tardes da Globo

Em "A Favorita", Hally (Cauã Reymond) aparece vestido com a farda do colégio militar (Reprodução/Globo)

A reprise da novela “A Favorita” era uma grande aposta para levantar a audiência da Globo no horário da tarde, mas parece que a trama de João Emanuel Carneiro está perdendo força e fazendo o telespectador procurar outros programas.

Nesta semana, quando começou a ser exibida sozinha no “Vale a Pena Ver de Novo”, a novela de 2008 não conseguiu segurar a atenção do telespectador, que antes estava acompanhando os últimos capítulos da reprise de “O Clone”, de Glória Perez.

Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Cláudia Raia) durante as gravações de "A Favorita" em São Paulo (Zé Paulo Cardeal/Globo)

Na tarde da última segunda-feira (23), por exemplo, a rivalidade de Flora (Patrícia Pillar) e Donatella (Claudia Raia) marcou apenas 15,5 pontos de média na Grande São Paulo, mostrando para a direção da Globo que a audiência está caindo.

Comparando com a semana passada, na segunda-feira passada (16), quando a trama estreou no “Vale a Pena Ver de Novo”, os dados mostraram que foram conquistados 16,8 pontos. Mas, na terça-feira (17), a novela “A Favorita” caiu e marcou apenas 14,7 pontos.

Murilo Benício e Lucio Mauro em uma cena na novela "A Favorita" (Reprodução/Globo)

Ainda acompanhando a primeira semana do folhetim no horário da tarde, na quarta-feira (18) a produção conseguiu recuperar o público e anotou 17 pontos. Entre os pontos altos da novela estão os encontros de Flora com Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia), quando eles dormem juntos e o encontro da vilã com Irene (Glória Menezes).

Falando em Zé Bob, o intérprete do personagem da novela “A Favorita” estará em uma nova produção da Globo, que vai estrear na faixa das 19 horas, substituindo “Quanto Mais Vida, Melhor”.

LEIA TAMBÉM: Camaleão de ‘Pantanal’, Irandhir Santos mostra versatilidade no remake da Globo

Carmo Dalla Vecchia como Zé Bob, na novela "A Favorita" (Reprodução/Globo)

Em “Cara e Coragem”, a próxima novela da da Globo, Carmo Dalla Vecchia será Alfredo, marido da protagonista Pat, que é interpretada por Paolla Oliveira, e pai de Sossô (Alice Camargo) e de Gui (Diogo Caruso). Na trama, ele é um ilustrador, que trabalha em casa e se divide entre o home-office e os afazeres domésticos.

Porém, não serão apenas os afazeres domésticos que vão movimentar a vida de Alfredo. Em “Cara e Coragem”, o personagem de Dalla Vecchia terá uma doença desconhecida e Pat ficará muito preocupada.

LEIA TAMBÉM: Sexo no galpão e flagra marcam a semana de Maria Bruaca em ‘Pantanal’