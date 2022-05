Personagem de ‘Stranger Things’, Eddie Munson, ganha favoritismo da web no primeiro dia de estreia da 4ª temporada da série; conheça o ator

Personagem de ‘Stranger Things’, Eddie Munson, ganha favoritismo da web no primeiro dia de estreia da série; conheça o ator (Reprodução/Netflix)

Lançada na madrugada de hoje (27), a série sobrenatural da Netflix, ‘Stranger Things’, ganhou destaque nos assuntos mais comentados das redes sociais após quase três anos de espera pela quarta temporada. A expectativa do público sobre os personagens – e elenco – foi manifestada nas redes sociais, mas nem todos contavam com os holofotes sob Eddie Munson.

Interpretado por Joseph Quinn, Eddie é um dos personagens principais desta fase da trama. Ele é descrito como um ‘metalhead’ (metaleiro) ousado dos anos 80, responsável pela direção do Hellfire Club, clube oficial de D&D (Dungeons and Dragons, RPG inserido na série) de Hawkins High.

O personagem é incompreendido pela maioria dos alunos de sua escola, considerado como “louco” pelos que o odeiam. Contudo, Eddie é uma daquelas pessoas que não se importa com o que os outros pensam e vive sua vida de forma ousada e fora do comum. Nesta temporada, Munson é um dos picos centrais do mistério da série.

Nas redes sociais, diversos espectadores da trama manifestaram seu favoritismo por Eddie Munson no primeiro dia de lançamento da série. Postagens voltadas ao universo de ‘Stranger Things’ deram bastante foco ao personagem e sobre como ele conquistou o coração do público.

EDDIE MUNSON POR VC EU FAÇO TUDO AMOR EU TE AMO HORRORES EU TE AMO EDDIE MUNSON KING O MAIOR DE TODOS AVISA QUE O PAPACITO CHEGOU PORRAAA #StrangerThings4 pic.twitter.com/lRc3jFlkyu — Clara. ST4 SPOILERS! (@silliesbaby) May 27, 2022

Pode entrar o maior dos novos personagens dessa temporada EDDIE MUNSON #StrangerThings4 pic.twitter.com/U18N8ISjZU — sol ↥🧸ST4 spoilers (@avani90s) May 27, 2022

Joseph Quinn por trás de Eddie Munson

O metaleiro dos anos 80 ganhou vida através da interpretação de Joseph Quinn e conquistou o favoritismo do público nesta primeira fase da quarta temporada. O portal US Magazine fez um apanhado de informações sobre o ator que está por trás de Eddie Munson, o foco central a seguir.

Joseph Quinn nasceu na Inglaterra e estudou na Academia de Música e Arte Dramática de Londres e se formou em 2015. O ator já interpretou um personagem chamado Arthur Havisham na série Contos de Charles Dickens da BBC one em 2016. Para a Nuit Magazine, Quinn revelou gostar de se apresentar em peças de época por conta da experiência atemporal.

Em 2018, o ator apareceu em ‘Game of Thrones’, além de ‘Catherine The Great’ no ano seguinte ao lado de Helen Mirren. Ainda este ano, entrevistado pelo Entertainment Tonight, Quinn descreveu sua experiência em ‘Stranger Things’ como “assustadora” e elogiou seus colegas de elenco.

Veja mais: Entenda por que Max é crucial para a 4ª temporada de ‘Stranger Things’

Veja mais: Ator de ‘Stranger Things’ diz que vilão da nova temporada é uma homenagem ao cinema de horror