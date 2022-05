‘Pantanal’: Entenda por que Benedito Ruy Barbosa criou José Lucas do Nada

'Pantanal': Paulo Gorgulho interpretou José Lucas do Nada em 1990 (Reprodução/TV Manchete)

Em 1990, quando a primeira versão da novela “Pantanal”, foi ao ar, o ator Paulo Gorgulho foi responsável por interpretar o papel de José Lucas do Nada, filho mais velho e desconhecido de José Leôncio. No entanto, o personagem não estava no roteiro original de Benedito Ruy Barbosa, autor da trama antiga.

Segundo Paulo Gorgulho, ele voltou para o elenco da novela após o autor atender um pedido dos fãs: “Atravessei toda a novela. E fui o único voltar a pedido do público, isso que é bem louco”, contou o ator ao G1.

Gorgulho, que voltou no remake da Globo como o velho Ceci, revelou que soube que voltaria para “Pantanal” com um novo personagem depois que finalizou as gravações como José Leôncio.

“Houve uma conversa bem grande. Opiniões foram ouvidas tipo Claudio Marzo, Nathalia Timberg, que já eram grandes nomes. Chegou-se ao consenso e o Benedito escreveu o José Lucas de Nada. E eu voltei como filho de mim mesmo. Isso foi muito legal”, relembrou o veterano.

Na entrevista, o veterano lembrou que os telespectadores ficaram revoltados quando souberam que Gorgulho não estaria mais na novela e, desta maneira, Benedito Ruy Barbosa correu para escrever um personagem para o retorno do ator.

Quem é José Lucas

No remake de “Pantanal”, José Lucas de Nada (Irandhir Santos) é filho de Generosa (Giovana Cordeiro), a prostituta que tirou a virgindade de Zé Leôncio.

Um fato curioso sobre o personagem de Irandhir Santos é que ele não recebe o sobrenome do pai logo no início, já que “Nada” foi dado por ele não fazer ideia de quem era filho. Criado pela mãe e pela avó, ele será orgulhoso e vai trabalhar como caminhoneiro.

O neto de Joventino Leôncio, agora Velho Rio (Osmar Prado), não terá a barba do primeiro personagem de Irandhir e nem a mesma personalidade. Segundo o ator, ele buscou trabalhar cada personagem individualmente, ele só desenvolveu a personalidade de José Lucas quando encerrou as filmagens da primeira fase.

