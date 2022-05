‘Obi-Wan Kenobi’: Ator explica relação entre o Grande Inquisidor e Darth Vader

‘Obi-Wan Kenobi’ traz o retorno de Ewan McGregor como o ex-mestre Jedi pela primeira vez desde sua última aparição como Kenobi durante ‘Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith’. A história se passa dez anos depois com Mestre Kenobi escondido no planeta deserto Tatooine, cuidando de longe do pequeno Luke Skywalker. Embora Tatooine pareça seguro, a segurança do Mestre Kenobi será desafiada quando Darth Vader chegar.

‘Obi-Wan Kenobi’ já está disponível na Disney Plus e teve seus dois primeiros episódios disponibilizados no catálogo em 27 de maio. Semanalmente, será liberado um novo episódio. A série tem seis episódios no total.

Vader não será o único vilão que Kenobi enfrentará na série. O líder dos Inquisidores, o Grande Inquisidor, fará sua estreia em live-action com Rupert Friend. Com seu sabre de luz vermelho de lâmina dupla, o Grande Inquisidor provou ser um oponente realmente amedrontador e sua chegada ao live-action é ansiosamente esperada por muitos, desde a série de animação ‘Star Wars Rebels’.

O ator Rupert Friend, que interpreta o Grande Inquisidor falou sobre a posição única do vilão como líder dos caçadores Jedi e servo de Vader: “Bem, obviamente, com a regra de dois, no gráfico de Recursos Humanos é mais ou menos assim: você tem o Imperador primeiro, então você tem Vader”.

“E eu diria que ‘O Grande Inquisidor’ está bem ali, eu nem diria abaixo. Em sua mente, ele está no mesmo nível de Vader. Ele não é. Obviamente, Vader provavelmente o mataria. Mas acho que seria uma luta bastante interessante. Porque você tem essa ideia de um cara temível, esse Grande Inquisidor, que sim, se reporta a Vader. E acho que ele respeita a hierarquia e a ordem de comando. Mas acho que se houvesse um deslize, ele estaria esperando nos bastidores”, disse o ator.

Um dos aspectos mais interessantes da introdução dos caçadores Jedi em ‘Star Wars’ é a hierarquia dos Inquisidores e sua relação com Darth Vader. Na série de animação ‘Star Wars Rebels’ ficou claro que os Inquisidores, incluindo o Grande Inquisidor, são subordinados a Darth Vader, que por sua vez responde ao Imperador.