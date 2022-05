Meghan Markle deixa flores em memorial para as vítimas do tiroteio no Texas

Em uma aparição pública inesperada, Meghan Markle visitou o memorial feito para as vítimas do tiroteio em uma escola do Texas que aconteceu na última terça-feira, 24. A duquesa de Sussex visitou o lugar na tarde de ontem, 26, se ajoelhou e abaixou a cabeça na cruz para a vítima de 10 anos, Uziyah Garcia.

A tragédia que aconteceu no Texas tirou a vida de 19 jovens estudantes e dois professores. Meghan foi vista colocando flores brancas com uma fita roxa em um memorial do lado de fora do Tribunal do Condado de Uvalde.

Meghan Markle visitando um memorial para os alunos e professores mortos no tiroteio escolar em Uvalde, Texas - 26/05. pic.twitter.com/82g21UVUKr — Meghan Markle Brasil (@marklecombr) May 26, 2022

Casualmente vestida de jeans, camiseta e boné, a duquesa caminhou entre as cruzes olhando os memoriais visivelmente emocionada.

De acordo com um porta-voz da duquesa, ela fez a viagem da Califórnia, onde mora com o príncipe Harry e os dois filhos, para o Texas a título pessoal como mãe, para oferecer suas condolências e apoio pessoalmente a uma comunidade que vive o luto.

Na terça-feira, 24, um atirador de 18 anos vestindo um colete à prova de balas bateu seu carro em uma vala perto da escola e, depois de passar pela polícia, entrou em uma sala de aula e se trancou lá dentro, matando 21 pessoas.

Essa não é a primeira vez que Meghan Markle faz uma homenagem para vítimas de atentados terroristas. Em 2019, ela fez uma homenagem às vítimas do ataque terrorista em Christchurch, na Nova Zelândia, onde 50 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um atirador ter fogo em duas mesquitas.

Por meio da Fundação Archewell do casal, lançada em 2020, Harry e Meghan apoiaram os esforços para enfrentar a pandemia do COVID-19 e concentraram sua atenção no movimento Black Lives Matter e na luta pela justiça racial.