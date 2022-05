Jojo Todynho explode após ser acusada de bancar o marido

A cantora Jojo Todynho ficou furiosa ao dar esclarecimentos sobre a polêmica de que estaria sustentando o marido, o oficial do exército Lucas Souza. Os boatos surgiram nas redes sociais, nesta quarta-feira (25).

Em entrevista ao Em Off, a famosa e campeã do reality show “A Fazenda 12″ disse que estava irritada com as acusações feitas na web: “As pessoas têm mania de desmerecer as outras por conta do poder aquisitivo. Acham que porque uma pessoa tem um poder aquisitivo menor do que a outra, só estão juntas por causa de dinheiro. Porque só existe amor de verdade se for pobre com pobre, né?”, comentou a funkeira.

Casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza (Reprodução)

Sem papas na língua, Jojo falou que o marido tem sua profissão e que não depende do dinheiro dela: “O cara faz duas faculdades, tem a profissão dele, mas isso não conta não. Ninguém foi se informar sobre quanto um oficial ganha, querem ter só o prazer de pisar e desmerecer. Por isso eu não dou confiança e não quero assunto com esse povo”.

LEIA TAMBÉM: Camaleão de ‘Pantanal’, Irandhir Santos mostra versatilidade no remake da Globo

Durante a entrevista, a participante da “Dança dos Famosos” falou sobre a opinião alheia: “Aqui se o pobre casa com rico é interesseiro, quer o dinheiro. E mesmo se quisesse, se fosse o interesse dele, o dinheiro é meu, se eu quiser pegar meu dinheiro e enfiar no c*, eu enfio, porque o dinheiro é meu”.

Jojo doente?

Nesta semana, Jojo Todynho avisou os fãs que terá que procurar um médico para resolver um problema de saúde antigo, que voltou a apresentar sintomas.

Pelo Stories do Instagram, a funkeira comentou com os seus fãs que teria que adiar a sua ida para a academia e revelou o motivo: “Eu só vou malhar hoje à noite. Eu estou com a garganta inflamadíssima, muita dor, muita dor”, desabafou a cantora.

A famosa, que estava visivelmente abatida e com a voz falhando, contou os detalhes de seu problema de saúde: “É só o tempo mudar que eu fico desse jeito. Eu vou ter que operar da laringe e das amígdalas. Eu estou fugindo dessa cirurgia, mas vou ter que fazer, porque dói muito. A garganta inflamou muito”, relatou Jojo.

Sempre aberta com os seus seguidores, Jojo Todynho contou ainda quais sintomas estava sentindo. Segundo ela, além da dor, o principal sintoma foi a febre: “Eu estou com febre. Me deu um calor, que eu fui tirando tudo, peguei ar… Tomei dipirona”, disse a artista.

LEIA TAMBÉM: Com covid-19, Marcos Mion agradece por vacinação: ‘Não vou perder para esse vírus maldito’