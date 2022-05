Imagem escondida no trailer de ‘Thor: Amor e Trovão’ mostra relação com ‘Pantera Negra’

Dirigido por Taika Waititi, ‘Thor: Amor e Trovão’ mostrará o deus do trovão em uma nova jornada após os acontecimentos de ‘Vingadores: Ultimato’. O elenco conta com a participação não somente de Natalie Portman, como a Poderosa Thor, mas também de rostos conhecidos de ‘Guardiões da Galáxia’.

Veremos Chris Pratt como Peter Quill/Star-Lord, Dave Bautista como Drax, Pom Klementieff como Mantis e Karen Gillan como Nebula. Além disso, como o grande vilão que será enfrentado por Thor, o filme traz Christian Bale como o novo personagem introduzido do MCU: Gorr, O Carniceiro de Deus.

Já sabemos que os Guardiões da Galáxia farão uma participação especial nesta nova aventura do Deus do Trovão, mas uma cena específica do último trailer revelado pela Marvel Studios pode significar uma conexão com o ‘Pantera Negra’.

Na cena, Valkyrie, interpretada por Tessa Thompson e Jane Foster/Poderosa Thor de Natalie Portman podem ser vistas com ar de seriedade em tronos imperiosos. O que é curioso é a personagem que aparece em um trono um pouco mais abaixo das duas que os mais audaciosos dizem ser Bast, a deusa de Wakanda que foi mencionada no filme ‘Pantera Negra’, de 2018, e potencialmente referenciada na série da Disney Plus, ‘O Cavaleiro da Lua’, mais recentemente. A deusa é interpretada pela atriz Akosia Sabet.

'Thor: Amor e Trovão' Foto: Reprodução

Realmente um antigo rumor dizia que a entidade de Wakanda apareceria no filme, podendo certamente fazer uma ponte com o próximo lançamento da Marvel ainda para 2022: ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’.

Jeremy Slater, escritor principal do programa, quando perguntado se algum deus do ‘Cavaleiro da Lua’ seria mostrado em ‘Thor: Amor e Trovão’, disse animadamente durante a Comic Book: “Faça-me muito feliz, eu adoraria ver Taweret lá em algum lugar, contanto que ela não seja alguém que está sendo massacrada por Gorr. Se eles matarem Taweret, estou acabado. Estou oficialmente aposentado. Não vou me recuperar de isso pessoalmente. Um hipopótamo significa mais para mim do que a maioria das pessoas que conheço na vida real”.