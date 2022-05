Helena Rizzo, do ‘MasterChef’, será jurada concurso gastronômico fora do Brasil

Helena Rizzo no palco do MasterChef Brasil 2021 (Foto: Reprodução)

Helena Rizzo, jurada do “MasterChef Brasil”, está de viagem marcada para a Colômbia, onde também vai julgar os melhores pratos de uma competição gastronômica internacional.

Fora dos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, a chef gaúcha fará parte do time que vai eleger os melhores pratos do da competição Pellegrino Young Chef Academy, etapa regional da América Latina que acontece em setembro, na cidade de Bogotá.

Na competição, os chefs competidores serão avaliados pela Academia de Culinária Italiana (ALMA), que elaborará a lista de concorrentes que disputarão a Final Regional da América Latina e Caribe, em Bogotá, nos dias 19 e 20 de setembro.

Além da jurada do “MasterChef Brasil”, que atualmente exibe sua 9ª temporada na Band, o concurso terá a presença dos chefs Rodolfo Guzmán (Peru), Arlette Eulert (Peru), Débora Fadul (Guatemala) e Lula Martin del Campo (México). Helena Rizzo será a única brasileira na bancada.

No Pellegrino Young Chef Academy, os chefs famosos terão que julgar os competidores, que devem ter no máximo 30 anos, em três categorias: Habilidades técnicas, criatividade e crença pessoal. Quem vencer esta etapa vai embarcar numa viagem gastronômica que trará visibilidade, prestígio e a chance de concorrer ao prêmio global S. Pellegrino Young Chef, na grande final que acontece em Milão em 2023.

MasterChef Brasil

O “MasterChef Brasil” ganhará novas versões ainda em 2022. Além da atual edição com cozinheiros amadores, a direção da Band pretende colocar no ar uma nova temporada com chefs profissionais e um programa inédito.

Depois da 9ª temporada, que atualmente está sendo exibida, a emissora paulista quer mais três variantes do reality show gastronômico apresentado por Ana Paula Padrão. A próxima safra será de programas com cozinheiros profissionais e depois será gravado um especial de quatro programas com crianças.

Por fim, a Band pretende lançar no fim do ano a 1ª temporada do “MasterChef Brasil +”, que vai reunir competidores maiores acima de 60 anos. Segundo uma nota divulgada pela emissora, as inscrições já estão abertas em seu site oficial.

“Os veteranos interessados em participar da disputa deverão preencher um formulário no site da emissora, além de enviar uma foto e um vídeo com no máximo 15 minutos de duração”, afirma o comunicado, que deixa claro que os participantes não podem ter prestado serviços profissionais como cozinheiros e nem ter feito curso superior em Gastronomia.

