Ex de Marília Mendonça, Murilo Huff assume novo relacionamento com médica goiana

O cantor sertanejo Murilo Huff, ex-namorado da cantora Marília Mendonça, está novamente em um relacionamento. Após muitos rumores sobre o romance dele com a médica dermatologista Nicole Melo, ele comentou em uma foto postada por ela no Instagram na quinta-feira (26) e acabou com a dúvida dos seguidores.

“Que bunita (sic)”, escreveu Murilo em um comentário que, em poucas horas, teve mais de 300 curtidas (veja a publicação abaixo).

O romance de Murilo e da médica foi confirmado pela assessoria dele, segundo informações da revista “Quem”. “Conforme noticiado por algumas páginas, confirmamos que o Murilo e a médica estão se conhecendo”, afirmou a equipe dele.

Essa é o primeiro relacionamento assumido pelo cantor após o fim do seu namoro com Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião em setembro do ano passado. O rompimento entre eles ocorreu dois meses antes da tragédia com a cantora.

Juntos, Murilo e Marília são pais do pequeno Leo, de 2 anos. Após a morte da cantora, ele e a mãe dela, dona Ruth, compartilham a guarda da criança.

Quem é Nicole Melo?

A dermatologista Nicole Melo é goiana e mora em Goiânia. Ela tem 27 anos e, apesar de trabalhar como médica, também costuma postar nas suas redes sociais alguns trabalhos que faz como modelo.

Em 2017, ela ganhou um concurso de beleza na faculdade que estudava. Antes de ter o relacionamento com Murilo confirmado, ela era seguida por cerca de 11 mil pessoas. Agora, já chega a quase 70 mil.

Morte de Marília Mendonça

A cantora Marília Mendonça morreu no início de novembro do ano passado. Ela estava em uma avião, acompanhada de outras quatro pessoas, quando a aeronave falhou e caiu em Piedade de Caratinga, cidade de Minas Gerais.

Murilo Huff e Marília Mendonça com o pequeno Leo (Reprodução/Instagram)

Ela tinha 26 anos e deixou o filho Leo, que fez dois anos em dezembro. A tragédia abalou todo o país, ultrapassando fronteiras de quaisquer gêneros musicais.

De acordo com informações do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a sertaneja deixou 324 músicas e 391 gravações dela, e de parceiros, cadastradas.

Desde sua morte, diversas parcerias inéditas vêm sendo lançadas, de parceiros de gênero - como Lucas Lucco - a artistas internacionais - como Dulce María.