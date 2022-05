Ex-BBB Rodrigo Mussi faz sua primeira aparição pública após acidente de carro

O ex-BBB Rodrigo Mussi fez sua primeira aparição pública após o acidente de carro que sofreu, em março deste ano, em São Paulo. Ele concedeu uma entrevista exclusiva ao “Fantástico”, da TV Globo, e teve um clique do encontro divulgado no perfil do programa no Instagram.

Mussi, que segue em tratamento em uma clínica de recuperação na capital paulista, contou os detalhes do acidente ao repórter Maurício Ferraz. A reportagem será exibida no domingo (29).

O ex-BBB sofreu o acidente de carro no último dia 31 de março, quando retornava do estádio onde foi assistir a um jogo em um carro de aplicativo. O motorista dormiu ao volante e bateu na traseira de um caminhão, na Marginal Pinheiros. Mussi, que não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora do carro e sofreu traumatismo craniano.

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória no local.

Após quase um mês internado no Hospital das Clínicas, ele recebeu alta no último dia 28. Em seguida, ele seguiu para a unidade da Rede Lucy Montoro, onde já iniciou sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e exercícios neurológicos.

Carta

No último dia 15, Rodrigo falou com seus fãs pela primeira vez após o acidente e postou uma carta, na qual dizia que estaria de volta “em breve”.

Na carta, escrita a mão, o ex-BBB agradeceu a Deus. “Aqui é o Rodrigo, vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo à toa. Ainda estou assimilando tudo. Obrigado, Deus, por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias”, escreveu ele.

“Agora eu faço aniversário 2 vezes por ano. Lembrem-se somos abençoados para abençoar. Em breve estou de volta. Rodrigo Mussi. 15/05/2022″, completou o ex-brother.

Investigação do acidente

A Justiça de São Paulo quer ouvir Rodrigo Mussi sobre o acidente de carro, que era conduzido pelo motorista de aplicativo Kaique Faustino Reis, de 24 anos . Além disso, foi decretado sigilo no caso na terça-feira (19).

Segundo decisão da juíza Aparecida Angélica Correia, da 1ª Vara Criminal do Fórum de Pinheiros, na Zona Oeste da capital, foi solicitado ao Hospital das Clínicas, onde o ex-BBB ficou internado, um relatório para saber se ele tem “condições clínicas e psicológicas” de prestar depoimento sobre o acidente.

O Ministério Público, por sua vez, recebeu no último dia 9 a conclusão do inquérito da Polícia Civil, que destacou que o motorista de aplicativo foi imprudente.

Também foi apontado o excesso de jornada de trabalho não fiscalizada pelo aplicativo de transporte individual. Segundo a polícia, durante vários dias o motorista cumpriu longas jornadas de trabalho. Apesar disso, Kaique não foi indiciado porque lesão corporal culposa é considerado um crime de menor potencial ofensivo.

Em nota, o MP disse que decidiu pedir mais diligências sobre o caso e solicitou o sigilo, que foi aceito pela Justiça.

LEIA TAMBÉM:

Wanessa Camargo fala sobre separação e o processo de aceitação dos filhos: ‘É muito delicado’