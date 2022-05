Esta foi a última refeição que Lady Di fez antes de morrer

O trágico acidente de carro no qual a princesa Diana faleceu, em agosto de 1997, foi certamente um dos acontecimentos mundiais mais importantes do ano. Um luto coletivo tomou conta do Reino Unido, onde Lady Di era muito querida, e se estendeu para outros países ocidentais do mundo, onde igualmente sua personalidade era bastante conhecida.

De menina inocente e virginal, a poderosa figura pública, ícone de moda e apoiadora da filantropia, Lady Di movimentou o mundo na década de 1990. Ela faleceu aos 36 anos deixando os dois filhos, os príncipes Harry e William. Quem não lembra da triste cena do funeral, quando os príncipes seguiam o caixão da mãe em meio à multidão que se concentrava no caminho da Abadia de Westminster.

Mas, periodicamente, alguns fatos importantes sobre aquele dia são resgatados, seja através de documentários ou peças de ficção, principalmente filmes e livros.

Antes de morrer, Lady Di estava acompanhada por seu então namorado Dodi Alfayed, o rico magnata egípcio e herdeiro Harrods, a luxuosa loja de departamentos de Londres. Eles estavam hospedados no Ritz-Carlton Hotel de Paris e jantaram antes de sair.

De acordo com um artigo do The Daily Meal, a última refeição de Lady Di foi linguado, tempura de legumes e omelete de cogumelos e aspargos no L’Espadon, um restaurante do Ritz Paris.

Sua última refeição serviu como um lembrete perturbador e arrepiante sobre como ela não tinha ideia do que aconteceria com ela na mesma noite.