Entenda por que Max é crucial para a 4ª temporada de ‘Stranger Things’

Que um grupo destemido de crianças de uma pequena e tranquila cidade são envolvidos em perigos obscuros e lidam com monstros de outras realidades, é no mínimo instigante, não há dúvida. Com quase três anos desde a última temporada, ‘Stranger Things’ temporada 4 chega com todo o estardalhaço misterioso e um vilão muito mais perigoso que agora, já crescidos, os membros do grupo de Hawkins precisam deter.

Max, interpretada por Sadie Sink, tem papel importantíssimo na história que une acontecimentos do Mundo Invertido e fatos históricos ligados à Guerra Fria. O diretor de ‘Adam Project’, Shawn Levy, mostrará seus talentos na próxima quarta temporada da série de sucesso da Netflix e comentou da importância de Max Mayfield para esta próxima aventura.

Levy, em entrevista ao portal de entretenimento IGN, revelou que Max, personagem que foi apresentada na temporada 2, será crucial para os eventos da 4ª temporada, inclusive descrevendo um episódio em especial como “um hino de Sadie”. “O episódio quatro, ‘Dear Billy’, é o episódio que estávamos esperando para dar a Sadie Sink desde o dia em que a conhecemos’', disse Levy.

A atriz Sadie Sink também explicou um pouco sobre o arco “comovente” que Max passará: “Max na 4ª temporada está um pouco mais longe de onde ela estava na 2ª temporada, porque ela tinha essa retaguarda apenas por ser a novata. E então, na terceira temporada, ela relaxa e vemos uma versão mais divertida e confortável de Max. Mas na quarta temporada, ela voltou aos seus velhos hábitos, mas em outro extremo. É quase como se a vida tivesse sido drenada dela”.

A temporada 4 começará cerca de seis meses após a Batalha de Starcourt. O grupo de amigos está separado pela primeira vez e atravessar as complexidades do ensino médio não tornou as coisas fáceis.

Neste momento mais vulnerável, uma nova e horrível ameaça sobrenatural surge graças a um laboratório soviético secreto que busca abrir o Mundo Invertido, permitindo que as entidades possuam pessoas em Hawkins.