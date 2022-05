Casal do ‘Power Couple Brasil’ já deu prejuízo de R$ 200 mil por transar demais

A vida dos casais fora do “Power Couple Brasil” continuam sendo exploradas pelos fãs do reality show da Record TV. Entre os participantes mais procurados estão Brenda Paixão e Matheus Sampaio, que escaparam da eliminação, nesta quinta-feira (26).

Famosos por terem participado do “Brincando com Fogo Brasil”, reality show exibido pela da Netflix, os namorados já causaram muitas polêmicas e uma delas acabou dando um baita prejuízo.

Durante o programa da plataforma de streaming, os participantes querem levar para casa o prêmio de R$ 500 mil, mas para isso eles não podem ter nenhum tipo de envolvimento sexual e, é claro, beijos e selinhos também são proibidos.

Mas, caso um casal acabe não resistindo, uma punição é dada para todo o grupo que vive na casa e isso aconteceu com Matheus e Brenda, que atualmente estão no “Power Couple Brasil”, da Record TV.

No “Brincando com Fogo Brasil”, eles estrearam a suíte da atração, mas deveriam ter se controlado, mas o casal começou com um beijo, aproveitou a banheira com pétalas de rosa da suíte e só terminou na cama, onde acordaram fazendo juras de amor.

Brenda e Karol conversam no quarto da Mansão Power, do "Power Couple Brasil" (Reprodução/Record TV)

Mesmo sabendo que seria punido financeiramente, Matheus tentou se denfender: “Eu estava muito necessitado. Se o homem não fizer nada, até mesmo ejacular, ele fica doente. Eu já estava entrando num estágio de doença”, disse o influenciador digital.

No dia seguinte, o casal se reuniu com os demais participantes e descobriram que o prêmio deixaria de ser de R$ 500 mil: “Matheus e Brenda, vi em vocês o despertar de um verdadeiro romance. Mas o que fizeram na suíte é um filme para maiores de 18. Vocês atingiram o limite máximo de uma multa. Querem contar para seus amigos?”, disse Lana, a assistente que monitora a casa.

Sem ter para onde fugir, Matheus revelou que eles transaram cinco vezes e por causa disso, o valor descontado seria de R$ 200 mil. Na época, os demais participantes ficaram revoltados.

“Eu estava me espelhando neles, quero criar essa conexão. Foi tudo por água abaixo. Era um casal que tinha um tipo de conexão, gostava muito deles. Era minha inspiração”, comentou Leandro, outro participante do reality show da Netflix.

