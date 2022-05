Bolsonaristas ‘cancelam’ restaurante de Paola Carosella na web, mas local segue com filas

Mesmo após ser alvo de ameaças de boicote e de ter a nota de avaliação no Google bruscamente reduzida, o movimento no restaurante Arturito, da chef Paola Carosella, em São Paulo, segue com reservas esgotadas e fila de espera. O local foi “cancelado” na web depois que a argentina criticou bolsonaristas.

Tudo começou depois que ela disse, durante entrevista ao programa “DiaCast”, que “é muito difícil se relacionar com quem apoia Bolsonaro por dois motivos: ou porque é um escroto, ou é burro”.

A ex-masterchef Paola Carosella ataca apoiadores de @jairbolsonaro e declara voto em Lula.

A Argentina tá linda, Paola! Cristina e Alberto te esperam de braços abertos! pic.twitter.com/xIPnX7gUEJ — Liberdade Direita LDR (@liberdadeldrbr) May 21, 2022

O vídeo com o trecho da entrevista viralizou nas redes sociais e a chef de cozinha passou a receber muitas mensagens de ódio. Entre elas, foi criada até uma hastag pedindo que ela “volte para a Argentina”.

Logo em seguida, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fizeram um mutirão e conseguiram abaixar a nota da avaliação do restaurante do qual ela é dona, que é detentor de uma estrela Michelin, um conceituado guia gastronômico, passando de 4.5 para 1.6 em um dia no Google.

Avaliação do restaurante Arturito despenca. Toma, Paola Carosella! Volte para sua Argentina socialista. pic.twitter.com/1XAdJLBNJk — Sérgio Camargo (@CamargoDireita) May 24, 2022

No entanto, apesar de todo o murmurinho, na quinta-feira (26) a classificação voltou ao patamar anterior, com 4,6 estrelas do máximo de 5. Em nota, o Google afirmou que tomou medidas imediatas para remover conteúdos “que violam suas regras”. Uma das ações é analisar a localização do usuário que escreveu a avaliação para saber se esteve, de fato, no restaurante.

Segundo o site G1, na quinta-feira, o movimento no estabelecimento estava normal. Devido à grande procura, a próxima data disponível para uma reserva é para daqui a um mês. Quem não se antecipa, precisa aguardar em longas filas.

Polêmica

Paola, que é naturalizada brasileira, costuma se posicionar politicamente nas suas redes sociais e vez ou outra se envolve em alguma polêmica. Ela é uma ativista na defesa da democratização do acesso à alimentação saudável e de outras pautas relacionadas aos diretos humanos.

O atrito com bolsonaristas começou despois que ela teceu criticas a Bolsonaro e seus apoiadores: “Essas pessoas que estão defendendo ainda, que querem votar de novo, que querem mais quatro anos dessa porcaria estão defendendo o quê?”, questionou, seguindo: “Não é por nada que ele fez, mas sim, por tudo que ele fala que vai acontecer se ele sai”, destacou a chef.

O nome dela passou a ficar entre os assuntos mais comentados nas redes, mas também teve quem apoiasse o seu posicionamento. É o caso do youtuber Felipe Neto, que saiu em defesa da chef:

“Todo bolsonarista ou é escroto ou burro. O único erro dela [Paola] foi porque eu colocaria um ‘colossalmente’ antes de cada adjetivo. Bolsonarista não é apenas ‘escroto’, é ‘colossalmente escroto’ ou ‘colossalmente burro’”, escreveu o youtuber no Twitter.

Veja abaixo reações sobre o caso na web:

Antes, o empreendimento estava avaliado em 4,5 estrelas, depois das ofensas da cozinheira, mais de 41 mil pessoas registraram notas negativas, fazendo cair a pontuação para 1,7 estrelas.



VOLTA PARA ARGENTINA COZINHEIRA!



💪💪💪💪💪💪 https://t.co/9riVFzCSBo — Daiane Mello (@DaianeMels) May 25, 2022

Não basta dar calote nos amigos para conseguir o seu tão sonhado restaurante. Paola vem para trabalhar no Brasil, ofende ostensivamente a maioria dos brasileiros e ainda financia a campanha de um invasor de propriedades. pic.twitter.com/ZjAXpTvJNU — MarioFrias (@mfriasoficial) May 24, 2022