Ator de ‘Round 6’ poderá retornar com seu personagem na 2ª temporada; entenda (Reprodução/Netflix)

Lançada em setembro de 2021, ‘Round 6′ (Squid Game) ganhou grande destaque internacional por seu sucesso na Netflix. Com a repercussão positiva da trama sul-coreana, foi anunciada sua continuação, com previsão de estreia entre 2023 e 2024. Informações são do portal Newsweek.

O personagem Sang-woo, interpretado por Park Hae-soo, tirou a própria vida durante o confronto final com Gi-hun, o participante n° 456, (Lee Jung-jae). Os personagens sobreviveram à competição com centenas de participantes para alcançarem o tão sonhado prêmio em dinheiro.

O diretor/escritor de ‘Round 6′, Hwang Dong-hyuk, havia sugerido a possibilidade de personagens mortos surgirem na próxima temporada de alguma forma. Park revelou que se pudesse contar a história de seu personagem na segunda fase da trama, faria do seu jeito.

Declarações do ator

“Ele não conseguiu ver sua mãe uma vez antes de morrer”, disse Park sobre Sang-woo, personagem que trabalhava para uma empresa de valores mobiliários e orgulho da mãe, graduando-se como orador da escola de negócios da Seoul National University, a universidade mais prestigiada do país.

“Mesmo quando ele estava vivo, ele nunca chegou a conhecê-la cara a cara. Ele só a viu de longe enquanto se escondia em um canto quando ia à banca do mercado. Ele carrega essa dor de não ter podido vê-la”, afirmou Park.

Sang-woo era procurado pela polícia por atos de peculato e outros crimes financeiros depois de gastar seis bilhões de won coreanos (cerca de R$ 22,70 milhões) em investimentos que falharam, com tudo o que sua mãe possuía como garantia.

Após se enrolar em dívidas e mentiras, o personagem decidiu entrar no jogo violento para vencer e retornar com o dinheiro que o deixaria rico. Contudo, Sang-woo foi o penúltimo sobrevivente, perdendo a competição para Gi-hun.

Além da possibilidade de retorno para a segunda fase da série, o ator disse estar ansioso para ver os arcos da próxima temporada.