Victoria Rossetti, a Nayara de ‘Pantanal’, diz que não assistiu a novela original

Victoria Rossetti seráa uma caçadora da fama no remake de "Pantanal" (Reprodução)

Aos 23 anos, Victoria Rossetti fez sua estreia na televisão como a influenciadora digital Nayara, do remake da novela “Pantanal”. Mas, entrar para o elenco da trama não foi tão fácil, já que ela precisou passar por alguns testes.

Em entrevista à Quem, a novata revelou que o processo de seleção para a novela de Bruno Luperi foi árduo e começou no início de 2021, quando fez o teste para viver Juma, protagonista do folhetim, e também para interpretar Madeleine na primeira fase, papel que foi destinado para Bruna Linzmeyer.

Atriz Victoria Rossetti estreia na Globo (Reprodução)

“Já tinha feito vários testes e no ano passado, no meio da pandemia, eu estava meio sem esperança da profissão e a Globo me chamou para fazer um workshop. Depois, veio uma oficina. Depois de dois testes, fiz um para viver a Nayara, mas sem que eu conhecesse muito como era a personagem”, revelou.

Para deixar a personagem de “Pantanal” com a sua cara, Victoria revela que não viu a primeira versão da novela, exibida em 1990, quando sua personagem foi interpretada por Flávia Monteiro e se chamava Nalvinha. Na trama original, a amiga de Madeleine tinha um perfil bem diferente.

LEIA TAMBÉM: Após formação da 3ª DR, casais do ‘Power Couple’ viram memes; confira

No remake da novela "Pantanal", Juma e Nayara brigam por Jove (Reprodução)

Natural de São Paulo, Victoria Rossetti não nasceu em uma família de artistas, mas também nunca foi proibida de seguir seu sonho: “Meus pais nunca me reprimiram, nem nunca demonstraram nada contra a ideia de ser atriz. Eles sempre incentivaram que a gente estudasse e se dedicasse muito. Independentemente da área, eles nos explicavam que era importante que tivéssemos muita dedicação”, contou ela à Quem.

Victoria Rossetti e Karine Teles em cena da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Depois de contracenar com Caco Ciocler, Karine Telles e Jesuíta Barbosa, nesta semana, Victoria Rossetti se despede do remake de “Pantanal” e revela o que espera do futuro.

“Meu maior desejo é ser uma grande atriz. Quanto mais a gente caminha nessa profissão, conseguimos perceber o quanto queremos entender as condições humanas. Não são caras e bocas que fazem uma pessoa ser boa atriz, acredito que seja a persistência”.

LEIA TAMBÉM: Gripada, Ana Maria Braga não apresenta o ‘Mais Você’: ‘Testes de covid-19 negativos’