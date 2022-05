Um mês após o fim do BBB22, Paulo André retoma treinos de atletismo: ‘Volto devagar’

Um mês após o fim do BBB22, o vice-campeão do reality, Paulo André, o PA, voltou a treinar em uma pista de atletismo. Em postagens nas redes sociais, ele contou aos seguidores que está retomando nesta quinta-feira (26) as atividades aos poucos em Vitória, no Espírito Santo.

“Chegou o grande dia. Hoje é o dia que volto para as pistas, mas olha, deixando bem claro que volto devagar”, disse ele.

PA passou por exames pela manhã e depois seguiu para a pista da Universidade Federal do Espírito Santo, onde é acompanhado por seu pai e treinador, Carlos Camilo. “Agora vou fazer alguns exames para saber como o corpo reagiu a esse tempo todo parado”, contou.

Após deixar o BBB22, ele já assinou contrato com uma agência de modelos e tem comparecido com frequência a eventos e shows. No entanto, PA já tinha dito que não abandonaria o atletismo.

“Em nenhum momento pensei em desistir. Tinha meus medos de não conseguir retomar a vida profissional por tudo o que ia acontecer no pós. Não tinha noção de que ia ser uma atmosfera tão grande, de tudo tão grande. Mas eu tinha medo de não conseguir administrar”, afirmou o ex-brother em entrevista ao podcast “Rumo ao Pódio”, do GE.

A próxima competição que ele deve participar é o Troféu Brasil de Atletismo, marcado para os dias 23 a 26 de junho, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Atrito com seguidores

Recentemente, Paulo André usou suas redes sociais para desabafar sobre sua interação com seguidores e teve as falas rebatidas por alguns. Ele reclamou sobre as perguntas repetidas que costuma receber.

“Minha caixinha de perguntas só tem 3 tipos de perguntas, fico 30 minutos pra achar uma maneira”, escreveu o ex-brother, adicionando a mensagem um emoji de palhaço.

Após a postagem, muitos internautas rebateram o comentário e disseram que PA “está se achando”.

“Cara, se você está se sentindo um palhaço pelas perguntas que teus fãs estão te fazendo, imagina quem passou dias votando para te fazer campeão? Não sei se é imaturidade ou falta de uma boa assessoria, mas se continuar assim, só vai afastar quem torcia por você”, escreveu um seguidor.

“Você está se achando! Respeita os fãs, PA, você não é nada sem eles. Aprende com a Juliette e com a Jade”, comentou outro.

