Testemunha revela que Amber Heard agrediu mulher que a acompanhava em aeroporto

Se você acreditava que as declarações polêmicas envolvendo o embate judicial entre Amber Heard e Johnny Depp já tinham acabado, ontem (25) uma nova testemunha se apresentou à corte dos EUA, de maneira virtual, e trouxe detalhes de uma situação em que supostamente a atriz de “Aquaman 2″ teria agredido uma mulher que a acompanhava em uma determinada ocasião no aeroporto de Seattle.

As declarações foram feitas por Beverly Leonard, uma funcionária do aeroporto, que contou que precisou acionar seu parceiro de trabalho para evitar que uma situação mais grave acontecesse.

A declaração da testemunha sobre o ocorrido

“A Sra. Heard foi agressiva com sua companheira de viagem e agarrou seu braço e tirou um colar. Percebi que estava com ele na mão. Ela não parecia estar muito firme em seus pés, seus olhos estavam embaçados e lacrimejantes, e eu podia sentir o cheiro de álcool. Ela tinha uma abrasão na lateral do pescoço, onde estava o colar, como uma queimadura da corda que o tirou. Nesse momento me levantei e fui até lá para tentar separar o que parecia ser uma briga. Chamei um colega para me ajudar. Eu fiquei entre elas e as separei, evitando mais lesões ou algo pior”, contou Beverly.

De acordo com detalhes do portal Nueva Mujer, Amber foi detida em setembro de 2009, no aeroporto de Seattle, acusada de violência. Porém, como não houve maiores acusações, o caso não seguiu.

Por fim, cabe lembrar que o embate judicial de Heard e seu ex-esposo encontra-se em fase final, para que então o júri comunique sua decisão, o que pode levar semanas ou até mesmo meses.