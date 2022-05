Sessão da Tarde: Em ‘Idas e Vindas do Amor’, três atrizes perderam a chance de ganhar 10 milhões de dólares

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta quinta-feira (26) o filme “Idas e Vindas do Amor″, lançado em 2010. O longa traz um elenco repleto de nomes conhecidos, como Julia Roberts (”Uma Linda Mulher”), Bradley Cooper (”O Lado Bom da Vida”), Anne Hathaway (”O Diabo Veste Prada”) e até mesmo a cantora Taylor Swift.

Confira quatro curiosidades sobre o filme, segundo o IMDb:

Troca de atrizes

Originalmente, a capitã Kate Hazeltine seria interpretada por Sandra Bullock, que recusou por ter passado por uma maratona de gravações em três filmes: “A Proposta”, “Maluca Paixão” e “Um Sonho Possível”, todo lançados em 2009. Jennifer Aniston e Jodie Foster também recusaram o papel. No fim, a personagem ficou com Julia Roberts.

Tirando a sorte grande

Talvez Bullock, Aniston e Foster possam ter se arrependido da desistência: Julia Roberts recebeu um salário de 3 milhões de dólares por seu papel. Contudo, seu contrato também incluiu uma cláusula em que ela teve direito sob 3% do faturamento bruto do filme. Com isso, ela acabou com um pagamento de quase 10 milhões de dólares.

Sucesso de bilheteria

Na época, o filme se tornou o segundo maior sucesso de bilheteria entre os filmes de comédia romântica: o fim de semana de estreia nos Estados Unidos e Canadá garantiu 56 milhões de dólares. Só perdia para “Sex and the City: O Filme”, de 2008, que arrecadou 57 milhões de dólares na estreia.

Vitrine do Oscar

Na época em que o filme foi lançado, o elenco estava repleto de estrelas que já haviam sido indicadas para o Oscar. Juntos, eles somavam dezesseis indicações de atuação durante suas carreiras, incluindo quatro vitórias. As indicações são compartilhadas ppor Kathy Bates (3), Jamie Foxx (2), Anne Hathaway (1), Queen Latifah (1), Shirley MacLaine (6) e Julia Roberts (3).

Leia também: Sessão da Tarde: Confira erros de gravação e curiosidades sobre ‘Portal dos Guerreiros’