“Seguidores não é currículo”, diz ator Carlos Vereza sobre possível escalação de Jade Picon para novela

O ator Carlos Vereza engrossou a fila dos atores que criticaram a notícia de uma possível escalação da ex-BBB Jade Picon para um papel na novela Travessia, de Glória Perez, que deve estrear no horário nobre, após Pantanal.

O premiado ator deu uma entrevista ao TV Fama e se mostrou indignado com a onda de pessoas sem formação de ator em novelas na Globo, principalmente ex-Big Brtothers. “O cara faz BBB e acha que isso é currículo. Caramba, eu fiz Shakespeare, Sófocles.. Sabe? Aí o cara faz BBB? Com todo respeito, não tenho nada contra o BBB, mas BBB não é currículo”, revoltou-se.

Embora ainda não tenha sido oficializado, Vereza, que é secretário do Sindicato dos Atores do Rio de Janeiro disse que a ex-BBB deve ser barrada pelo órgão.

" Seguidores não é currículo. Você tem que estudar. Vai fazer um curso, tirar o diploma, tirar o DRT... Não vamos deixar, não. Essa menina deve fazer um curso de teatro, se formar. Para ser advogado, engenheiro e jornalista você não estuda? Aí a pessoa sai do Big Brother e quer entrar para fazer novela?”

De acordo com informações do portal Observatório da TV, Jade Picon fez um curso de atuação na Califórnia durante o mês de abril. A ex-BBB foi escalada para interpretar Chiara, uma influenciadora digital vítima de fake news. A personagem terá envolvimento com Ari, o vilão da trama interpretado por Chay Suede.

A narrativa da novela terá como foco principal as fake news, além de girar em torno do triângulo amoroso formado por Ari (Chay Suede), Oto (Rômulo Estrela) e Brisa (Lucy Alves).

