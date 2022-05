Sandy anuncia retorno de turnê solo, com shows entre dez estados; veja lista

Sandy está de volta a sua carreira solo nos palcos: a cantora anunciou, na noite de quarta-feira (25), o retorno de seus shows em uma nova turnê.

A agenda conta com 14 shows em dez estados brasileiros, começando com uma pré-estreia em 05 de agosto, em Jaguariúna, cidade do interior de São Paulo próxima a Campinas, onde Sandy e a família residem.

Depois, ela segue para a capital paulista, com duas apresentações programadas. Nessa primeira leva de shows da nova turnê, Sandy ainda passa por Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Recife, Natal, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, São José dos Campos e encerra a primeira fase em Ribeirão Preto.

As vendas de ingressos começam a partir da próxima quarta-feira, dia 1º de junho, ao meio-dia. As entradas para São Paulo serão vendidas através do site da Ticket 360. Para outras cidades, basta acessar o site oficial da artista.

“Estou trabalhando no repertório do show e cuidando de todos os detalhes pessoalmente. O que posso garantir e adiantar é que vamos cantar muito juntos! Não vejo a hora!”, disse a cantora, em comunicado da assessoria.

Entre suas músicas da carreira solo de maior sucesso até aqui estão “Me Espera”, “Pra Me Refazer” e “Pés Cansados”. Ao longo dos últimos anos, Sandy lançou três álbuns - “Manuscrito” (2010), “Sim” (2013) e “Nós VOZ Eles” (2018) - além de diversos singles.

O retorno aos palcos é motivo de comemoração para a cantora e para seus fãs: desde 2019 Sandy estava longe dos palcos, por conta da pandemia de covid-19.

Suas últimas apresentações ao vivo foram na turnê “Nossa História”, em que ela voltou a cantar junto com o irmão Junior, para celebrar os 30 anos de carreira da ex-dupla.

O sucesso foi imenso: Junior e Sandy tiveram a segunda turnê mais lucrativa do mundo em 2019, ficando atrás apenas do cantor britânico Ed Sheeran.

