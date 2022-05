Morre Ray Liotta, ator de ‘Os Bons Companheiros’, aos 67 anos

Ray Liotta, astro do cinema conhecido por ‘Os Bons Companheiros’, ‘Campos dos Sonhos’ e diversos outros filmes, morreu aos 67 anos de idade. A informação foi coletada pela Variety através da assessoria do artista. Liotta morreu na República Dominicana, enquanto estava dormindo. O ator filmava seu próximo filme, ‘Dangerous Waters’.

Alguns artistas lamentaram a morte do ator em suas redes sociais. Ray Liotta possui um grande repertório no cinema, além da consideração e carinho de seus colegas de trabalho e fãs.

Repertório do ator

O primeiro papel de Liotta foi em 1986 no filme ‘Totalmente Selvagem’, de Jonathan Demme, em 1986. Exibida no Festival de Cannes, na França, o artista recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de ator coadjuvante.

Liotta teve grande destaque no cinema ao interpretar o mafioso da vida real Henry Hill em ‘Os Bons Companheiros’, de Martin Scorsese. A obra revolucionou o gênero gângster com muito sucesso na época. Lançado em 1990, o filme recebeu seis indicações ao Oscar e uma vitória.

O astro interpretou Shoeless Joe Jackson em ‘Campo dos Sonhos’ no ano anterior, juntamente com Kevin Costner. O filme ganhou três indicações ao Oscar e foi considerado uma das obras cinematográficas de esporte mais aclamadas da história.

O ator possuía diversos projetos futuros, sendo eles: ‘Cocaine Bear’, previsto para 24 de fevereiro de 2023; uma comédia estrelada por Charlie Day, conhecida como ‘El Tonto’ anteriormente; ‘Dangerous Waters’ e ‘The Substance’. Em 2021, Liotta também participou da terceira e última temporada da série Hanna, na Amazon.

Homenagens nas redes

Após a notícia do falecimento de Ray Liotta, diversos artistas se manifestaram nas redes sociais para prestar homenagem ao ator e lamentarem pela perda.

A artista Viola Davis compartilhou em seu Twitter um obituário sobre Liotta e declarou seu amor pelo trabalho do artista. Jamie Lee também deixou um registro sobre o astro do cinema. “Ray Liotta morreu. Seu trabalho como ator mostrou sua complexidade como ser humano. Um cavalheiro. Tão triste.”, escreveu.

RIP Ray Liotta!! Loved your work ❤️https://t.co/XmoRVn4L3R — Viola Davis (@violadavis) May 26, 2022

O cineasta James Mangold registrou: “Chocado e triste ao saber da morte de Ray Liotta. Além do exterior durão e das emoções fortemente feridas de seus personagens, ele era um colaborador doce, brincalhão e apaixonado e um ator brilhante”.

“Descanse em paz Ray Liotta. Eu me sinto tão sortudo por ter enfrentado essa lenda em um de seus papéis finais. As cenas que fizemos juntos estavam entre os destaques de todos os tempos da minha carreira de ator. Ele era perigoso, imprevisível, hilário e generoso com seus elogios a outros atores”, também registrou Alessandro Nivola, que trabalhou com o ator em ‘Os Muitos Santos de Newark’.