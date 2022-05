Morre Andrew Fletcher, fundador da banda Depeche Mode

Andrew Fletcher, do Depeche Mode (Foto: Reprodução/Instagram)

Morreu nesta quinta-feira (26) Andrew Fletcher, tecladista, baixista e um dos fundadores da banda britânica de rock eletrônico Depeche Mode.

O falecimento do músico foi anunciado pelo perfil da banda nas redes sociais. “Estamos chocados e preenchidos por uma tristeza avassaladora com a morte prematura de nosso querido amigo, membro da família e colega de banda, Andy ‘Fletch’ Fletcher”, começa o comunicado.

“Fletch tinha um verdadeiro coração de ouro e estava sempre lá quando você precisava de apoio, uma conversa animada, uma boa risada ou uma cerveja gelada”, continua.

A banda terminou com um apelo aos seguidores. “Nossos corações estão com sua família e pedimos que vocês [o público] mantenham seus pensamentos e respeitem a privacidade deles neste momento difícil”, solicita.

Andrew Fletcher tinha 60 anos de idade. A causa da morte do tecladista ainda não foi divulgada. Recentemente, o artista tinha sofrido um acidente, em abril deste ano, quando fraturou o pulso durante férias em Barcelona, Espanha.

Ele deixa a esposa, Gráinne Mullan, com quem era casado desde 1993, e as filhas Megan (30 anos) e Joe (27 anos).

Carreira

Martin Gore e Vince Clarke se juntaram a Andrew Fletcher para formar o Depeche Mode no final dos anos 1970. Anos depois, Dave Gahan entrou para o grupo.

A partir de então, emplacaram hits como “New Life” e “Just Can’t Get Enough”. O sucesso mundial veio com “Enjoy The Silence” e “I Feel You”, entre os anos 1980 e 1990.

A banda esteve no Brasil em duas ocasiões: em 1994 e em 2018. Ao longo dos mais de 40 anos de carreira, eles venderam mais de 100 milhões de discos, sendo considerada uma das bandas mais influentes de música eletrônica.

Atualmente, a banda é formada pelo vocalista David Gahan e pelo guitarrista e tecladista Martin Gore.

Leia também: Morre Ray Liotta, ator de ‘Os Bons Companheiros’, aos 67 anos