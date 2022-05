Monique Evans celebra longo namoro com DJ e se declara: ‘Quase 8 anos de muito amor’

A apresentadora e jornalista Monique Evans, de 65 anos, usou as redes sociais para se declarar para a namorada, a DJ Cacá Werneck, de 38, e comemorou o longo relacionamento: “Quase oito anos de muito amor”, escreveu ela.

Em postagem no Instagram, a jornalista postou uma foto abraçada com Cacá, que é ex-participante da “A Fazenda de Verão”, da Record TV.

“Quase 8 anos de muito amor. Te amo, Cacá Weneck”, escreveu Monique, que recebeu muitos comentários de fãs celebrando o amor do casal. “Lindas. Viva o amor”, escreveu um seguidor. “Parabéns, que seja sempre assim e venha mais anos de união”, desejou outro.

Monique Evans e Cacá Werneck completam oito anos de relacionamento no dia 27 de setembro. Mas essa não é a primeira declaração que a jornalista faz. No ano passado, ela já havia compartilhado com seus seguidores sua felicidade por ter encontrado “um amor diferente”.

“Estava perdida, sem acreditar que podia amar novamente, mas há 7 anos conheci um AMOR diferente. Algo de corpo e alma me completou, me preencheu!! Cacá, você me faz feliz. Obrigada por ter me feito acordar e acordar a cada dia. Te amo”, escreveu ela.

Mais magra

Recentemente, Monique também compartilhou com seus seguidores que está mais feliz com seu corpo. Na ocasião, ela disse que perdeu quase 20 kg, resultado de tratamentos que tem feito.

“Olha como emagreci! Obrigada, dr. Marco Vilarinho”, escreveu ela, marcando o médico que a acompanha durante o processo de emagrecimento.

