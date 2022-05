Kate Moss testemunha a favor de Johnny Depp e desmente Amber Heard sobre alegações de agressão

A guerra jurídica entre Johnny Depp e Amber Heard segue acontecendo. Com o julgamento desde 11 de abril, as alegações finais estão marcadas para sexta-feira. Processada por calúnia pelo ex-marido e astro de Hollywood, Amber ouviu Kate Moss testemunhar a favor de Johnny no tribunal nesta quarta-feira (25).

A ex-namorada do ator, Kate Moss, testemunhou que Depp não a empurrou escada abaixo enquanto namoravam na década de 1990. A modelo foi convidada a depor e desmentir Amber Heard sobre as alegações a respeito do astro de Hollywood. O depoimento teve a duração de cinco minutos na corte de Fairfax, em Virgínia.

“Nós estávamos saindo do quarto. Johnny saiu antes de mim. Houve uma tempestade e, ao sair do quarto, eu escorreguei escada abaixo e machuquei minhas costas. Eu gritei, porque não sabia o que tinha acontecido comigo, estava com dor. E ele correu de volta para me ajudar, me carregou para o quarto e conseguiu atendimento médico”, depôs a testemunha.

“Johnny Depp empurrou você da escada de alguma forma? Durante o relacionamento de vocês, ele chegou a empurrar você de qualquer escada?”, um dos advogados do atro de Hollywood questionou. “Não, ele nunca me empurrou, nunca me chutou, nunca me empurrou de nenhuma escada”, afirmou a modelo.

🚨| Kate Moss relatando que Amber Heard mentiu, ela escorregou nas escadas e gritou por Johnny Depp, ele veio correndo e a pegou no colo e a levou para o quarto, logo em seguida ligou para a médica e a médica é a prova que ele não a agrediu. pic.twitter.com/ecuKjuftQR — Central Johnny Depp (@centraldepp) May 25, 2022

Alegações de Amber

Heard teria mencionado a modelo durante seus quatro dias de testemunho no início do mês. A atriz descreveu um momento ocorrido em março de 2015, no qual Depp supostamente a socou no rosto em uma escada durante discussão no apartamento do casal, em Los Angeles. Amber afirmou ter visto Depp subir as escadas e então iniciou as agressões.

“Penso instantaneamente em Kate Moss e nas escadas e bati nele”, disse Heard.

O relacionamento entre o Amber e Johnny possui um histórico conturbado, tendo seu fim no ano de 2016. O astro de Hollywood processou sua ex-mulher por difamação, após Amber publicar um artigo relatando ter vivido violência doméstica ao seu lado.

Ellen Barkin, uma ex de Depp, testemunhou a favor de Amber, alegando que o ator era ciumento, controlador e violento. Outras parceiras de Johnny, como Vanessa Paradis, Wonona Ryder e Kate Moss apoiaram o ator.

