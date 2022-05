Gripada, Ana Maria Braga não apresenta o ‘Mais Você’: ‘Testes de covid-19 negativos’

Ana Maria Braga não apresentou o “Mais Você”, da TV Globo, nesta quinta-feira (26) e deixou os fãs preocupados. O repórter Fabricio Battaglini explicou que ela se recupera de uma gripe, mas que passa bem. Ele ressaltou que a apresentadora fez testes de covid-19 e os resultados foram negativos.

“Ana está bem, está um pouco gripada e preferiu ficar em casa de repouso para se recuperar. Como é protocolo na TV Globo, ela fez dois testes de covid e os dois deram negativo”, avisou o jornalista.

Fabrício seguiu no comando da atração com Talitha Morete. Ele explicou, ainda, que nesta sexta-feira (27) Ana Maria estará de volta, mas em um programa previamente gravado.

“Amanhã [sexta-feira] o programa será apresentado pela Ana porque ela já deixou gravado, mas, hoje, será um programa especial comigo e a Talitha.”

Fabricio Battaglini e Talitha Morete comandaram o 'Mais Você' nesta quinta-feira ' (Reprodução/TV Globo)

Mudanças

A TV Globo anunciou na quarta-feira (25) uma série de mudanças na sua programação durante a manhã. A partir de 4 de julho, o “Mais Você” e o “Encontro” terão seus horários invertidos.

O “Encontro” passará a ser exibido logo após o “Bom Dia Brasil”. Mas essa não é a única mudança no programa, que deixará de ser comandado por Fátima Bernardes e será assumido por Patrícia Poeta e Manoel Soares.

Já o “Mais Você” vai preencher o período que antecede o almoço com suas dicas culinárias e com o bom humor do Louro Mané.

“Através dos estudos sobre o comportamento de quem nos assiste, entendemos que dois grandes temas despertam interesse neste momento: as notícias do dia e variedades. Avaliando a nossa grade, achamos que faz mais sentido que o ‘Encontro’, com seu DNA de atualidades, dialogue e esteja mais próximo do noticiário matinal, em uma transição mais fluida para o horário próximo do almoço, quando entra o ‘Mais Você’ e todo seu potencial de entretenimento bem consolidado”, explicou ao GShow o diretor da TV Globo, Amauri Soares.

LEIA TAMBÉM:

Danilo Gentili é afastado por motivos de saúde e pela primeira vez não apresenta o ‘The Noite’