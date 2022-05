Fotos revelam como é o quarto dos gêmeos de Erick Jacquin, chef do ‘MasterChef’

Com a volta do “MasterChef Brasil” na faixa nobre da Band, os fãs do reality show gastronômico trouxeram à tona curiosidades sobre os participantes da 9ª temporada e, é claro, dos jurados da competição, como o chef Erick Jacquin.

Além das suas críticas na cozinha do programa, os fãs do chef francês gostam de comentar sobre a vida particular do famoso, que é casado com Rosangela Menezes e pai de gêmeos. E, por falar nos filhos, o quarto dos pequenos vazou nas redes sociais e encantou os seguidores do casal.

Quarto dos filhos gêmeos de Erick Jacquin (Reprodução/Instagram)

Em postagens feitas nos Stories do Instagram, Rosangela e Erick Jacquin acabaram mostrando o cômodo feito para Élise e Antoine, que estão com três anos de idade. No vídeo, ela acaba mostrando o gato da família andando pelo ambiente, enquanto os herdeiros estavam na escola.

Para proteção das crianças, o chão do quarto é coberto com um tatame todo colorido e muitos brinquedos espalhados. Incluindo carrinhos, caminhões, robôs, bonecos, uma mini fazendinha e algumas bonecas.

Os fãs também puderam ver que os filhos do chef Erick Jacquin possuem uma cozinha de brinquedo, que fica em um canto do cômodo. O brinquedo é todo equipado com panelinhas e diversos utensílios. Será que um deles vai seguir a profissão do pai?

LEIA TAMBÉM: Victoria Rossetti, a Nayara de ‘Pantanal’, diz que não assistiu a novela original

Erick Jacquin, do "MasterChef Brasil", e os gêmeos (Reprodução/Instagram)

Vale destacar que os gêmeos são figurinha carimbada no Instagram do jurado do “MasterChef Brasil”. Em fotos publicadas no feed, os fãs do famoso sempre elogiam a família: “Que família linda chef! Que Deus os abençoe imensamente!”, e “Adoro acompanhar seus bebês crescendo. Muitas felicidades pra eles”, são alguns comentários que surgem.

Além dos pequenos Élise e Antoine, o chef Erick Jacquin é pai de Edouard Jacquin, que é fruto de um antigo relacionamento e vive na França com a mãe.

Apresentada por Ana Paula Padrão, a 9ª temporada do “MasterChef Brasil” é exibida toda terça-feira, às 22h30, após o “Faustão na Band”.

LEIA TAMBÉM: Após formação da 3ª DR, casais do ‘Power Couple’ viram memes; confira