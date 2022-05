Ex-BBB Jessi mostra nova casa em SP e vai às compras na Rua 25 de Março: ‘Bem baratinho’

A ex-BBB Jessilane Alves, a Jessi, continua colhendo os frutos da sua participação no BBB22, da TV Globo. Recentemente ela se mudou de Goiás para São Paulo, onde está no processo de arrumação da casa nova. Ela fez questão de compartilhar com seus seguidores os detalhes da nova moradia e um dia de compras na Rua 25 de Março: “Bem baratinho”.

Sumida pois estava no rolê de compras para o novo lar… na 25 de março! Bem baratinho 💜 pic.twitter.com/tSPGliqsXQ — Jessi Alves (@a_jessilane) May 23, 2022

A ex-sister contou que foi até o famoso centro de comprar da capital paulista para comprar utensílios domésticos: “Sumida pois estava no rolê de compras para o novo lar na 25 de março! Bem baratinho”, escreveu Jessi.

Ela também fez um tour pela casa nova e compartilhou no seu Instagram: “Gente, estou aqui já na minha nova casa. Vou fazer um tour para vocês, aqui é muito fofo, muito bonitinho, muito fofo mesmo. Vocês vão gostar”, disse ela, mostrando a sala de televisão, a sala de jantar, o lavabo, a cozinha, área de serviço.

A casa tem dois andares. No segundo andar, tem três quartos, o da mãe de Jessi, o da irmã e o dela, além de dois banheiros, closet e varanda. “Ainda tem uma área de lazer com churrasqueira”, relatou ela, toda animada.

Além da conquista da nova moradia, a professora de biologia confirmou aos seus seguidores que foi convidada para um desfile durante a São Paulo Fashion Week (SPFW). “Nem acredito que vou desfilar na São Paulo Fashion Week, eu tô passadaaa. Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz”, afirmou a ex-BBB, que desfilará pela marca Meninos Rei.

LEIA TAMBÉM:

Danilo Gentili é afastado por motivos de saúde e pela primeira vez não apresenta o ‘The Noite’

Novas experiências

Jessi, que foi a 14ª eliminada, foi a última mulher a deixar o programa. Seguindo os passos de João, que participou do “BBB 21″ e trocou seus dias na escola por trabalhos na TV, ela disse que não pretende voltar para a sala de aula tão cedo, pois quer viver novas experiências.

“Eu não pretendo voltar para a sala de aula em um primeiro momento. Eu quero aproveitar outras experiências que o programa vai me trazer daqui para frente. Mas quero, sim, continuar na área da educação, falando da Libras”, contou a ex-sister durante participação no “Mais Você”.