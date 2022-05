“Eu amo esse médico”, diz Travis Barker após doutor orientar Kourtney Kardashian a beber sêmen para engravidar

Embora a atenção desta semana quando falamos sobre Kourtney Kardashian seja seu luxuoso casamento com Travis Barker, que ocorreu no último fim de semana, na Itália, outra discussão começou a repercutir recentemente e foi uma declaração da modelo em que afirma que um doutor receitou beber sêmen do esposo como alternativa para potencializar as suas chances de engravidar.

De acordo com detalhes do portal Page Six, a informação teria sido revelada por Kourtney em uma das gravações do reality show focado na família da Kardashian.

Em sua declaração, a atriz contou que buscou ajuda em um método de medicina alternativa conhecida como Ayurveda e um dos doutores teria dado a seguinte orientação: “Ele me falou que o que ajudaria [minha tireoide] era beber a p**** umas quatro vezes por semana”, explicou.

Aproveite a oportunidade e coloque também estas notícias em sua lista de leitura:

Por que buscar tal medicina alternativa?

Durante sua conversa, a Kardashian explicou que sua última coleta de óvulos não teve resultados positivos, então este seria o motivo de adotar tal decisão: “Ela tem cerca de 3 mil anos, e retirará todas as toxinas no fundo dos nossos tecidos, para que eu tenha óvulos de melhor qualidade”, afirmou.

“Eu fiz essa limpeza há 10 anos, continuei contando a Travis sobre isso e é a única coisa que não tentamos que ele me ouviu falar”, continuou contando Kourtney.

Por fim, embora a repercussão da declaração, ao que se pode perceber, o casal leva tal experiência com tom descontraído. “Eu amo esse médico”, afirmou Barker, que afirmou que tem um esperma “Nota A”.