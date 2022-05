Disney lança primeiro trailer de ‘Andor’, nova série do universo Star Wars

'Andor' é a nova série do universo Star Wars que estreia em agosto na Disney Plus. Foto: Divulgação

Os fãs do universo de Star Wars ficaram surpresos com a revelação do primeiro teaser trailer de ‘Andor’, série spin-off de ‘Rogue One: Uma história Star Wars’. A série terá 12 episódios e nos oferece uma nova história sobre Cassian Andor, personagem vivido pelo ator Diego Luna.

‘Andor’ estreia no Disney Plus em 31 de agosto. Veja o trailer abaixo.

‘Andor’ segue o rebelde Cassian Andor, que teve um destino trágico ao lado de Jyn Erso (Felicity Jones) em ‘Rogue One: Uma história Star War’, de 2016, e forneça aos fãs uma visão dos primeiros dias da rebelião, bem como preencha as lacunas sobre o que atraiu Cassian para a rebelião galáctica e como seu ponto de vista mudou de um cara cansado e egoísta para um mártir altruísta.

Além de Cassian Andor, os fãs vão ver o retorno de Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) e Saw Gerrera (Forest Whitaker). Além deles, os atores Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Kyle Soller, Denise Gough e Robert Emms foram confirmados em papéis atualmente desconhecidos.

O showrunner de ‘Andor’, Tony Gilroy, atua como os showrunners de ‘The Mandalorian’ e ‘O Livro de Boba Fett’, e é encarregado de vários papéis no projeto, incluindo escrever a série com seu irmão Dan Gilroy e Beau Willimon.

Toby Haynes, conhecido por dirigir ‘Black Mirror’, dirigiu o episódio piloto e dois outros episódios, junto com Ben Caron e Susanna White, que foram anunciados como diretores da temporada de 12 episódios. Nicholas Britell, compositor da aclamada série dramática da HBO Max, ‘Succession’, foi escolhido para compor para a série.