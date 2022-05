Cinco filmes para comemorar o Dia do Orgulho Nerd em bom estilo

O dia 25 de maio, considerado o Dia do Orgulho Nerd ou ou Dia do Orgulho Geek, é o momento do ano em que nerds de todo o mundo celebram seus apreços por cultura pop em geral: filmes, séries, jogos, histórias em quadrinhos, etc.

A data começou a ser celebrada em 2006, na Espanha. Ela surgiu como homenagem a saga Star Wars e ao escritor britânico Douglas Adams - descubra aqui.

O Metro World News separou cinco filmes recentes para você comemorar o Dia do Orgulho Nerd em bom estilo. Confira:

Scott Pilgrim Contra o Mundo

Onde assistir: Amazon Prime Video e Apple TV Plus

Famosos que estão no elenco: Michael Cera (”Juno”), Mary Elizabeth Winstead (”Aves de Rapina”), Anna Kendrick (”Crepúsculo”) e Kieran Culkin (”Succession”)

Sobre o que é: Talvez o filme mais nerd desta lista: Scott Pilgrim (Cera) se apaixona por uma garota super descolada, Ramona (Winstead), mas para conquistar o coração da garota ele precisa vencer os sete ex-namorados dela. Cada um deles “desbloqueia” um nível de dificuldade, quase como em um game, o que também deixa o trabalho do protagonista cada vez mais difícil.

Rogue One: Uma História Star Wars

Onde assistir: Disney Plus

Famosos que estão no elenco: Felicity Jones (”A Teoria de Tudo”), Diego Luna (”E Sua Mãe Também”), Mads Mikkelsen (”Hannibal”) e Alistair Petrie (”Sex Education”)

Sobre o que é: Se você nunca assistiu aos filmes de Star Wars por preguiça de começar uma saga longa, este é o filme ideal para ter um gostinho do universo, sem precisar ter visto nada antes nem se comprometer em acompanhar nada depois. A história segue Jyn Erso (Jones), filha de um cientista capturado que se une à Aliança Rebelde, com o objetivo de roubar os planos da Estrela da Morte, uma arma poderosa destruidora de planetas.

Coringa

Onde assistir: Globoplay

Famosos que estão no elenco: Joaquin Phoenix (”Ela”), Robert De Niro (”Touro Indomável”) e Frances Conroy (”American Horror Story”)

Sobre o que é: Mesma dica do anterior: para assistir “Coringa”, não é preciso ter visto nenhum filme de super-herói - e ainda dá para conhecer um universo do tipo em um filme que foca mais no drama. A história é focada em Arthur Fleck (Phoenix), um comediante falido que enlouquece e se torna um assassino psicopata. Essa é uma das possíveis origens para o famoso vilão do Batman.

Jogador Nº 1

Onde assistir: HBO Max

Famosos que estão no elenco: Tye Sheridan (”X-Men: Apocalipse”), Olivia Cooke (”O Som do Silêncio”) e Simon Pegg (”Star Trek”)

Sobre o que é: Esse é especialmente para aficionados no universo dos gamers. O filme de passa em 2045, em um cenário em que a humanidade prefere a realidade virtual do OASIS ao mundo real. Quando o fundador deste universo morre, ele deixa um desafio póstumo a todos os usuários do OASIS para encontrar em easter egg, que dará ao sortudo a fortuna e o controle de seu mundo.

Ex_Machina: Instinto Artificial

Onde assistir: Amazon Prime Video

Famosos que estão no elenco: Alicia Vikander (”A Garota Dinamarquesa”), Domhnall Gleeson (”Harry Potter e as Relíquias da Morte”) e Oscar Isaac (”Star Wars: Os Últimos Jedi”)

Sobre o que é: Se a sua praia é a ficção científica com mais embasamento, esta é uma boa pedida. Caleb (Gleeson), um jovem programador é selecionado para participar num experimento com inteligência artificial (Vikander) criada por Nathan (Isaac). Contudo, logo ele descobre que essa inteligência é tão imprevisível que não sabe mais em quem confiar.

Bônus: O Guia do Mochileiro das Galáxias

Famosos que estão no elenco: Martin Freeman (”O Hobbit”), Sam Rockwell (”Três Anúncios para um Crime”) e Zooey Deschanel (”(500) Dias com Ela”)

Sobre o que é: Este não poderia ficar de fora, afinal o dia 25 de maio também é uma homenagem ao autor do livro que inspirou esse filme, Douglas Adams. O longa segue Arthur Dent (Freeman), um homem normal que está tendo um péssimo dia. Poucos segundos antes de a Terra ser demolida por uma equipe de construção alienígena, ele é varrido do planeta por seu amigo Ford Prefect (Mos Def), um pesquisador que está escrevendo uma nova edição de “O Guia do Mochileiro das Galáxias”.

