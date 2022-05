Camaleão de ‘Pantanal’, Irandhir Santos mostra versatilidade no remake da Globo

Fazer um remake de um grande sucesso da dramaturgia é sempre arriscado para os atores que são escalados, afinal, todos serão comparados às versões passadas, que fizeram sucesso na primeira versão da novela. Mas, há sempre aquele que se arrisca mais de uma vez e ganha dois papéis conhecidos, como aconteceu com Irandhir Santos.

No remake da novela “Pantanal”, que está sendo exibido pela Globo, o ator que viveu Joventino na primeira fase foi chamado para interpretar José Lucas, filho mais velho de José Leôncio (Marcos Palmeira), e é claro que as comparações seriam inevitáveis, já que ele fez muito sucesso com o telespectador.

Irandhir Santos interpreta José Lucas, filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) na segunda fase do remake da novela "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Mas, ao chegar na segunda fase da trama de Bruno Luperi, como o caminhoneiro, Irandhir Santos mostrou que é um camaleão das novelas e apresentou aos fãs da novela da Globo que seu novo personagem não é uma cópia do velho Joventino, que se transformou no Velho do Rio (Osmar Prado).

Em uma de suas primeiras cenas, quando é assaltada por uma prostituta, o personagem de Irandhir já começou a cativar os fãs da novela e o retorno ficou ainda melhor com a cena em que conhece seu pai, Zé Leôncio. A troca em cena entre eles é cheia de sentimentos e simplicidade.

Cena da primeira fase de "Pantanal", gravada fora dos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro (Divulgação/Globo)

A volta do ator ao elenco de “Pantanal” também movimentou a web, que fez muitos elogios, chamando a performance do famoso de “atuação de milhões”, deixando a desconfiança dos fãs da novela para trás.

Vale lembrar que Irandhir Santos já mostrou ser um ator versátil em outras produções, como no filme “Tatuagem”, que lhe rendeu um prêmio no Festival de Cinema de Gramado, na novela “Amor de Mãe”, onde viveu o bandido Álvaro, e na novela “Meu Pedacinho de Chão”, onde interpretou Zelão.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido por Bruno Luperi e baseado na história original de Benedito Ruy Barbosa.

