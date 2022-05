Anitta revela que gravadora só investe nas músicas dela que viralizam no TikTok

Até ela: Anitta revelou, na noite desta quarta-feira (25), que está passando pelo mesmo tipo de situação que Halsey e todas as outras cantoras expuseram nas redes sociais nos últimos dias. Financiamento? Só depois de viralizar - especialmente no TikTok.

“Há coisas que eu não consigo. É por isso que eu não compro carros milionários. Quando quero fazer algo e não me dão dinheiro, é o meu que entra. A gente só vai conseguir o fazer o primeiro clipe do álbum [’Versions of Me’] agora. Como não consegui aprovação, vou fazer com o dinheiro de patrocinadores”, explicou a cantora, ao falar sobre os seus próximos lançamentos.

A declaração foi realizada em uma live no Instagram, que Anitta fez para seus fãs. Ao falar sobre as dificuldades, imediatamente as fan-bases se manifestaram, dizendo que poderiam ajudá-la. Ela logo explicou que não valeria o esforço e que tem optado por fazer campanhas publicitárias para conseguir financiar suas produções.

“Se eu fizer um clipe ‘meia bomba’, vocês também não vão gostar. Custa, no mínimo, US$ 300 mil (cerca de R$ 1,4 milhão) para produzir. A maioria das companhas publicitárias que faço é para investir nessas coisas. Um clipe mais elaborado tem um custo maior”, detalhou.

Uma das apostas de Anitta para esta nova fase era “Gata”, sua música com o cantor de reggaeton porto-riquenho Chencho Corleone. “A gravadora só me dá dinheiro para investir em alguma coisa depois que está viralizando. Foi o que aconteceu com ‘Gata’. Eles queriam fazer algo, estava indo superbem, mas depois decaiu. Só investem depois que dá resultado na internet”, revelou.

Atualmente, “Gata” e “Que Rabão” - parceria póstuma com Mr. Catra - são as duas músicas mais ouvidas de “Versions of Me”, dentre as inéditas. Anitta, porém, ainda não revelou qual faixa deve ganhar um clipe.

