Álbum de 2006 do My Chemical Romance volta a ser um dos mais ouvidos

O emo está de volta? Parece que o movimento está mesmo ganhando uma sobrevida: após lançar uma música este mês, a banda My Chemical Romance retornou a Billboard 200, lista semanal que classifica os 200 álbuns e EP mais vendidos nos Estados Unidos.

O ranking é utilizado frequentemente para medir a popularidade de um artista. Os emos voltaram com o disco “The Black Parade”, lançado em 2006 e onde os fãs encontram hits como “Welcome to the Black Parade”, “Teenagers” e “I Don’t Love You”.

Atualmente, “The Black Parade” está na 160ª posição da principal parada da Billboard - e pode ser que cresça ainda mais, conforme a turnê vai acontecendo.

My Chemical Romance's 'The Black Parade' re-enters this week's Billboard 200 (@MCRofficial). — chart data (@chartdata) May 23, 2022

No dia 13 de maio, a banda divulgou, de surpresa, uma canção inédita chamada “The Foundations of Decay”, após um hiato de oito anos. A nova faixa resgata a sonoridade dos primeiros álbuns do My Chemical Romance. Além disso, a letra revela conflitos internos do vocalista Gerard Way nos últimos anos, além de pressões externas sofridas pelo grupo.

“The Foundations of Decay” também marca o início da turnê internacional que o grupo fará ao longo de 2022 e 2023. Os primeiros shows já começam na próxima semana, no Reino Unido. Até o momento, as apresentações estão restritas à Europa, Estados Unidos e Oceania.

Histórico da banda

My Chemical Romance surgiu em 2001, na cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Sua formação consistia no vocalista Gerard Way, o baixista Mikey Way e os guitarristas Ray Toro e Frank Iero.

Ao longo da carreira, eles gravaram quatro álbuns: “I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love” (2002), “Three Cheers for Sweet Revenge” (2004), “The Black Parade” (2006) e “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys” (2010).

Em 2013, o quarteto anunciou o fim, mas retornaram em 2019 para uma turnê. Interrompidas por conta da pandemia, as apresentações estão sendo realizada este ano.

