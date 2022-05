A verdade sobre o nome da bebê Lilibet, filha de Meghan e Harry

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor está prestes a completar um ano e é irmã de Archie, o primogênito de Meghan Markle e do príncipe Harry. A bebê nasceu no dia 4 de junho de 2021, na Califórnia, nos Estados Unidos e os Sussex escolheram o primeiro e o segundo nome de Lili deliberadamente em homenagem à rainha Elizabeth II e à falecida mãe do príncipe Harry, a princesa Diana.

Na época, um comunicado à imprensa divulgado no site da fundação de Meghan e Harry, a Fundação Archewell, explicou sobre a escolha no anúncio do nascimento do casal, “Lili recebeu o nome de sua bisavó, Sua Majestade a Rainha, cujo apelido de família é Lilibet. Seu nome do meio, Diana, foi escolhido para homenagear sua amada avó falecida, a princesa de Gales”.

No mesmo comunicado, Meghan e Harry falaram sobre suas primeiras impressões de Lili: “No dia 4 de junho, fomos abençoados com a chegada de nossa filha, Lili. Ela é mais do que poderíamos imaginar, e continuamos gratos pelo amor e orações que sentimos em todo o mundo. Obrigado por sua bondade e apoio contínuos durante este momento muito especial para nossa família”.

Na polêmica entrevista de Meghan e Harry à Oprah Winfrey, que foi ao ar no começo do ano passado, Meghan disse que a rainha Elizabeth II “sempre foi maravilhosa”. “Ela me pediu para acompanhá-la, e eu fui no trem. E nós tomamos café juntos naquela manhã e ela me deu um lindo presente e eu realmente adorei estar na companhia dela, e eu sei que estávamos no carro – sim, ela me deu alguns lindos brincos de pérola e um colar combinando – e nós estávamos no carro indo entre os compromissos. E ela tem um cobertor que fica sobre ela, seus joelhos, para se aquecer e estava frio e ela estava tipo, Meghan, vamos lá e coloque-o sobre meus joelhos também”, disse Meghan.

Harry também disse a Oprah: “Falei mais com minha avó no ano passado do que em muitos, muitos anos. Minha avó e eu temos um relacionamento e compreensão muito bons, e tenho profundo respeito por ela”.

Sobre a princesa Diana, Harry sempre foi só elogios. O duque falou recentemente sobre seu legado em maio ao responder à investigação da BBC sobre como sua entrevista reveladora do Panorama foi garantida. A rede pediu desculpas pelas “falhas claras” dos jornalistas envolvidos.

Harry disse em um comunicado na época: “Nossa mãe era uma mulher incrível que dedicou sua vida ao serviço. Ela era resiliente, corajosa e inquestionavelmente honesta. O efeito cascata de uma cultura de exploração e práticas antiéticas acabou tirando sua vida”.

Ele continuou: “Para aqueles que assumiram alguma forma de responsabilidade, obrigado por possuí-la. Esse é o primeiro passo para a justiça e a verdade. No entanto, o que me preocupa profundamente é que práticas como essas – e ainda piores – ainda são difundidas hoje. Então, e agora, é maior do que uma saída, uma rede ou uma publicação”.

“Nossa mãe perdeu a vida por causa disso, e nada mudou. Ao proteger seu legado, protegemos a todos e defendemos a dignidade com que ela viveu sua vida. Vamos lembrar quem ela era e o que ela representava”, disse Harry finalizando o comunicado.

O sobrenome Mountbatten-Windsor vem do avô de Harry, o príncipe Philip, marido da Rainha que faleceu no ano passado. Em 1947, quando o príncipe Philip da Grécia se naturalizou, ele assumiu o nome de Philip Mountbatten como tenente da Marinha Real. O efeito da declaração foi que todos os filhos da Rainha, nas ocasiões em que precisassem de um sobrenome, teriam o sobrenome Mountbatten-Windsor.