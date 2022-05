Warner Bros. confirma que pensou em tirar Amber Heard de ‘Aquaman 2’

Pela primeira vez, a Warner Bros. confirmou o que há muito tempo era tratado como um rumor na indústria do cinema: os executivos da empresa avaliaram seriamente retirar Amber Heard de ‘Aquaman 2′.

‘Aquaman e o Reino Perdido’ é o segundo filme do super-herói da DC vivido nas telonas pelo ator Jason Momoa. O filme está em fase de pós-produção e deve estrear nos cinemas em março de 2023.

Quem confirmou a informação foi o executivo da Warner Bros. Pictures, Walter Hamada, que atua como presidente da divisão de cinema e televisão DC da empresa. Enquanto testemunhava virtualmente durante o julgamento de Depp e Heard, o executivo, confirmou que o estúdio considerou reformular Heard para ‘Aquaman e o Reino Perdido’.

Segundo o The Wrap, no entanto, Hamada explicou que a razão para qualquer mudança de elenco não foi por causa dos assuntos pessoais de Amber Heard, mas por causa de uma percepção de falta de química entre ela e Momoa no filme anterior.

“Acho que, editorialmente, eles conseguiram fazer esse relacionamento funcionar no primeiro filme, mas havia uma preocupação de que foi preciso muito esforço para chegar lá e seria melhor reformular, encontrar alguém que tivesse uma química melhor e mais natural com Jason Momoa”, disse o executivo da DC em depoimento.

Ele confirmou que Warner Bros. reduziu o papel de Amber Heard como Mera na sequência, mas repreendeu as alegações da atriz de que foi devido à reação pública decorrente de sua batalha com o ex-marido.

Em vez disso, a parte do personagem foi reduzida como resultado da química cinematográfica ineficaz entre Heard e Momoa. Contradizendo as alegações de Amber Heard de que ela teve que lutar para permanecer no filme devido à má repercussão de seus problemas pessoais com o ex-marido, Walter Hamada foi enfático ao dizer que todas as ações tomadas pela Warner Bros. foi para fazer o melhor filme possível.

Para quem não lembra, Amber Heard fez sua estreia no DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe) em ‘Liga da Justiça’, de 2017, como Mera, a princesa do reino subaquático de Xebel. Depois, ela reprisou seu papel em ‘Aquaman’, de 2018.