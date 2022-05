VÍDEO: Aos 93 anos, Lima Duarte diverte fãs ao dançar hit ‘Desenrola, bate, joga de ladinho’

O ator Lima Duarte apareceu fazendo a coreografia do hit “Desenrola, bate, joga de ladinho” e divertiu os fãs na web. Aos 93 anos, ele mostrou muita vitalidade e requebrou ao som do funk fenômeno, parceria do rapper L7nnon com Os Hawaianos (veja abaixo).

“O bom humor ajuda a chegar aos 93 anos”, diz a legenda da postagem.

Logo após a publicação, muitos fãs já elogiaram o artista: “Ah! O melhor de todos”, comentou uma seguidora. “Que fofo gente”, disparou outra.

“A energia, o vigor, a sabedoria e humor desse grande ator, o torna um mestre imortal no mundo da arte!!!”, destacou outro seguidor. “Nessa hora a gente se orgulha de ser brasileiro!! Seu Lima!!!”, disse outro fã.

Lima Duarte fez recentemente uma participação na novela “Além da Ilusão”, da TV Globo. Ele interpretou Afonso Camargo o pai de Violeta (Malu Galli) e Heloísa, vivida por Paloma Duarte, sua neta na vida real.

Antes da estreia, o ator postou no seu Instagram uma imagem que mostrou os bastidores das gravações da novela. Na imagem, ele apareceu ao lado da neta, da autora da produção, Alessandra Poggi, e da pesquisadora Rosana Lobo.

“Bastidores das gravações da nova novela das seis Além da Ilusão. Não perca”, dizia o post do ator.

LEIA TAMBÉM:

Guta Stresser relembra briga com Pedro Cardoso durante as gravações de ‘A Grande Família’