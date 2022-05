TV Globo anuncia mudanças e inverte horários do ‘Mais Você’ e ‘Encontro’ a partir de julho

A TV Globo anunciou nesta quarta-feira (25) mudanças na sua programação durante a manhã. A partir de 4 de julho, o “Mais Você” e o “Encontro” terão seus horários invertidos.

O “Encontro” passará a ser exibido logo após o “Bom Dia Brasil”. Mas essa não é a única mudança no programa, que deixará de ser comandado por Fátima Bernardes e será assumido por Patrícia Poeta e Manoel Soares.

Já o “Mais Você”, de Ana Maria Braga, vai preencher o período que antecede o almoço com suas dicas culinárias e com o bom humor do Louro Mané.

“Através dos estudos sobre o comportamento de quem nos assiste, entendemos que dois grandes temas despertam interesse neste momento: as notícias do dia e variedades. Avaliando a nossa grade, achamos que faz mais sentido que o ‘Encontro’, com seu DNA de atualidades, dialogue e esteja mais próximo do noticiário matinal, em uma transição mais fluida para o horário próximo do almoço, quando entra o ‘Mais Você’ e todo seu potencial de entretenimento bem consolidado”, explicou ao GShow o diretor da TV Globo, Amauri Soares.

“São programas diferentes, mas com uma estrutura de produção comum. Passaremos a ter uma manhã de variedades ao vivo diretamente de São Paulo, a grande metrópole brasileira, o que é muito interessante”, ressalta Amauri.

Outra mudança no “Encontro” é que a transmissão ocorrerá a partir de São Paulo e não mais do Rio de Janeiro. A Globo diz que a medida visa uma maior sinergia com a produção do “Mais Você”.

“Com isso, estamos reforçando a complementaridade dessas produções, cujas equipes poderão trabalhar ainda mais entrosadas”, destaca o diretor de gênero de variedades, Mariano Boni.

Ainda como parte das mudanças anunciadas está a padronização do horário de início dos telejornais locais, que passará a ser às 11h45 em todo o país.

