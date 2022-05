Sessão da Tarde: Confira erros de gravação e curiosidades sobre ‘Portal dos Guerreiros’

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta quarta-feira (25) o filme “Portal dos Guerreiros″, lançado em 2016. O longa traz Uriah Shelton (”Quem é Você, Alasca?”), Ni Ni (”Flores do Oriente”) e Mark Chao (”Crônicas da Tribo Fantasma”) nos papéis principais.

Confira quatro curiosidades sobre o filme, segundo o IMDb:

Referências...

O título original do filme, “Enter the Warrior’s Gate” faz uma referência a um episódio da série de TV britânica “Doctor Who” - a versão clássica de 1981 - que se chamava “Warrior’s Gate”. A temporada era estrelada por Tom Baker (”Star Wars Rebels”) como o quarto doutor.

Batatas viajantes do tempo

O filme comete um erro de cronologia histórica da humanidade: as batatas. Não existiam batatas na China antiga. Elas foram encontradas na América do Sul séculos depois do tempo em que a história se passa.

Faltou contrarregra

Durante o confronto final do filme, que acontece do lado de fora da escola com o valentão, Jack (Shelton) coloca sua mochila usando as duas alças sobre os ombros. Contudo, na próxima cena, ele está carregando-a usando apenas o ombro direito. Faltou continuidade... Contrarregra, cadê você?

Rostos conhecidos

Embora em um primeiro momento pareça que o filme tenha apenas rostos desconhecidos, é fácil identificar alguns nomes em franquias famosas de Hollywood. Dave Bautista, o vilão Arun, por exemplo, está em um time de heróis da Marvel: ele é Drax, um dos integrantes dos Guardiões da Galáxia.

A atriz Ni Ni, que interpreta a guerreira Sulin, é uma das protagonistas do filme “Flores do Oriente”, de 2011, que conta com Christian Bale no papel principal.

Tem também Uriah Shelton, o protagonista Jack, que ainda não era conhecido na época das gravações de “Portal dos Guerreiros″, mas acabou pegando um papel importante na minissérie da Hulu, “Quem é Você, Alasca?”.

