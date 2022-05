Saiba tudo sobre os módulos ensinados por Anitta em sua fase de professora universitária no curso de empreendedorismo

Saiba tudo o que os alunos de Anitta irão aprender com ela em sua fase professora universitária no curso de empreendedorismo (Reprodução/Divulgação)

Anitta já mostrou diversas vezes que veio para ficar! Como expansão em seu currículo, a artista entrou de vez para o ambiente acadêmico como professora de um curso especializado. O ‘Anitta Prepara’ é um curso que será ministrado pela ‘Girl From Rio’ pela universidade Estácio no modelo à distância.

“As pessoas querem algo que elas não viram antes. Se eu não tivesse esse background de administração, seria bem mais difícil peitar e abrir a minha empresa”, diz Anitta no vídeo promocional de seu curso.

Confira os módulos a serem ensinados pela artista, definidos pela universidade

Inove e saia do quadro

“No módulo 1, você vai aprender as diferenças entre inovação e invenção, os tipos e categorias de inovação. Para complementar, no módulo 2 você vai entrar em contato com o desenvolvimento de uma inovação, tendo acesso a um estudo de caso da carreira da Anitta dentro desse tema.”

Pesquise o seu mercado

“No módulo 3, você vai saber mais sobre o estudo de mercado e seus métodos de pesquisa. Já no módulo 4, o tema é estratégia de produto com foco no cliente, também com um estudo de caso organizado por meio de um exemplo da carreira da própria Anitta.”

Estude e planeje seus objetivos

“No módulo 5, você vai aprender a fazer um planejamento estratégico pelas perspectivas internas, enquanto no módulo 6, você vai se munir de conhecimento para construir sua estratégia através da perspectiva no seu ecossistema. Como complemento, você aplica os seus conhecimentos com um estudo de caso baseado em uma situação da carreira da Anitta.”

Construa seu negócio com visão a longo prazo

“No módulo 7, você vai formular seu próprio plano de negócios. Por fim, no módulo 8, você vai conhecer as melhores técnicas de como vender seu negócio.”

Sobre o curso ‘Anitta Prepara: empreendedorismo para todos’

Na página inicial para as inscrições, o interessado se deparada com um texto de resumo, falando sobre a essência do curso ministrado.

“Quer descobrir tudo o que fez a Anitta virar top 1 global? Chegou o momento de você aprender as estratégias de empreendedorismo, negócio, inovação e marketing que a fizeram se tornar uma lenda no mundo da música e dos negócios”, diz a descrição.

O ‘Anitta Prepara’ está direcionado aos seguintes públicos-alvo: Os que querem começar a empreender do zero, os que começaram a jornada de empreendedorismo, os que desejam ir mais longe em suas conquistas e para os que desejam mudar o rumo de seus negócios.

Os interessados no curso poderão fazer sua inscrição pelo site oficial da Estácio. O curso já está disponível para compra e os concluintes receberão um certificado “assinado” pela artista.